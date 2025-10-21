Twitch emite un comunicado después de que la popular creadora Emiru fuera agarrada por un fan en la TwitchCon 2025

Twitch condenó el comportamiento “inaceptable y profundamente molesto” de un fan, que fue filmado agarrando de forma inapropiada a la popular streamer Emiru en la TwitchCon 2025.

La cosplayer y videojugadora Emiru, cuyo nombre real es Emily-Beth Schunk, estaba celebrando un encuentro con los fans en la convención anual del streamer el viernes, cuando fue presuntamente agredida por un fan.

En un video del incidente grabado por un fan y compartido en X, se ve a la creadora de 27 años hablando con una fan cuando un hombre alto se le acerca rápidamente y la agarra. El hombre se inclina hacia ella y parece intentar besarla antes de que ella grite, lo que provoca que su guardia de seguridad entre en acción y aleje al hombre de un empujón.

Tras el incidente, Emiru compartió su relato de lo sucedido y explicó que inicialmente pensó que el hombre podría haber sido personal de la TwitchCon.

“Camina con un objetivo”, narró en una transmisión en vivo, según IGN. “Y luego se inclina como si fuera a decirme algo”.

La popular streamer de Twitch Emiru apareció en la TwitchCon el fin de semana, donde fue agarrada inapropiadamente por un fan ( emiru.jpg/Instagram )

Añadió que estaba “asustada” porque la agarró y aseguró: “Eso no es normal”.

“Y entonces me agarra la cara, se inclina hacia mí, con los labios fruncidos, e intenta besarme, y yo empiezo a gritar”, declaró. “No se oye en el video, pero estoy gritando como loca”.

“La seguridad de Twitch no está cerca de mí. Puedo verlos, pero no hacen nada”, alegó Emiru. “Mi seguridad salta y empuja al tipo lejos de mí, y se le permite alejarse e irse. Nadie del personal de Twitch se me acercó para ver qué pasaba”.

Twitch abordó la situación el sábado en un comunicado compartido en X y señaló que la seguridad de todos los asistentes a la TwitchCon es su máxima prioridad.

“El comportamiento mostrado por el individuo implicado en el incidente de ayer, en el que se vio involucrada una streamer de alto nivel, fue completamente inaceptable y profundamente perturbador”, indicaba la publicación.

“De acuerdo con los protocolos de seguridad existentes de la TwitchCon, las fuerzas del orden y la seguridad del evento estaban en el lugar y respondieron al incidente. Inmediatamente, bloqueamos a este individuo para que no volviera a las instalaciones de la TwitchCon, y se le prohibió indefinidamente el acceso a Twitch, tanto a eventos en línea como presenciales. Nos estamos coordinando con el equipo del creador afectado y, de acuerdo con nuestros protocolos habituales, seguimos cooperando con cualquier investigación policial”, añadió la empresa.

Asimismo, aseguraron: “Para nosotros es muy importante que nuestros creadores disfruten de su experiencia en la TwitchCon y se sientan seguros. Lamentamos que su experiencia se haya visto perturbada por este horrible incidente”.

The Independent se puso en contacto con Twitch para obtener información adicional.

Emiru es famosa por disfrazarse de personajes de videojuegos populares mientras transmite en vivo sus partidas de juegos. Empezó a publicar en Twitch en 2015, y su contenido se centraba principalmente en la jugabilidad de League of Legends. En 2022, se unió al sitio web de Esports Cloud9 y amplió su contenido para incluir videos de conversación “Just Chatting” y cosplay. Desde entonces acumuló casi 2 millones de seguidores en Twitch y cerca de 1,5 millones en YouTube.

Traducción de Olivia Gorsin