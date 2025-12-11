Espectadores de ‘Stranger Things 5’ aclaman el episodio 4 por tener el final más “salvaje” en años

Los espectadores de Stranger Things no paran de comentar el final del volumen uno, al que describen como “una locura” y “el cliffhanger más salvaje del año”.

Los fans maratonearon los primeros cuatro episodios de la quinta temporada tras su estreno el jueves (27 de noviembre) y quedaron atónitos con los últimos minutos.

*¡CUIDADO! Abajo hay spoilers*

Al cierre del episodio cuatro, Will Byers (Noah Schnapp) logra arrebatar el control que Vecna (Jamie Campbell Bower) ejerce sobre los Demogorgons para salvar a sus amigos, entre ellos Mike (Finn Wolfhard) y Robin (Maya Hawke).

En otras palabras, Will obtiene superpoderes de manera temporal.

La escena muestra sus ojos tornándose blancos mientras domina a las criaturas y, en la imagen final, se limpia la sangre de la nariz, un guiño directo al gesto característico de Eleven (Millie Bobby Brown), otro personaje con habilidades sobrenaturales.

open image in gallery Will Byers (Noah Schnapp), personaje de ‘Stranger Things’, en los momentos finales del volumen uno de la quinta temporada ( Netflix )

El momento también retoma una escena anterior del episodio, donde Robin, al ver el amor no correspondido que Will siente por su mejor amigo Mike, le aconseja volver a sus recuerdos de infancia para recuperar la confianza en sí mismo.

Los poderes de Will ya habían sido insinuados por Mike, quien bromea con que su amigo podría controlar a los Demogorgons porque “es un mago”.

“En Calabozos y Dragones, Mike, no en la vida real”, responde Will. “Cierto. En la vida real eres más como un hechicero, porque tus poderes no vienen de un libro. Los tienes por naturaleza”, replica Mike.

En la escena final, Vecna reaparece y lo provoca al asegurar que siempre ha sido fácil de manipular desde que lo secuestró en la primera temporada.

Pero cuando Will ve a un Demogorgon a punto de matar a Mike, recuerda el consejo de Robin y, tras revivir escenas de su infancia, despierta sus poderes.

Schnapp contó a Variety cómo reaccionó cuando descubrió el giro en la historia: “Lo estaba leyendo por encima y, mientras me bañaba para alistarme, llegué al final y dije: ‘¡Ay, Dios mío!’. Salí de la ducha gritando. Vivía con una asistente, Brooke, y le dije: ‘¡Brooke, tengo poderes!’. Quería contárselo a todos. Y tuve que esperar dos años para que alguien lo viera. Pero fue lo más genial del mundo”.

open image in gallery Mike Wheeler (Finn Wolfhard) anticipó el giro de la temporada 5 de ‘Stranger Things’ relacionado con Will Byers (Noah Schnapp) ( Netflix )

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, aclararon un punto clave sobre los poderes de Will: no provienen de él.

“Puede canalizar los poderes de Vecna y utilizarlos… es como si moviera un títere”, explicaron.

El momento desató entusiasmo entre los espectadores. Uno comentó: “Los últimos minutos del episodio cuatro son pura locura… y el final te deja sin aliento”.

Otro escribió en X/Twitter: “Un momento televisivo que te deja con la boca abierta en 2025, de los más salvajes en años”.

El próximo bloque de episodios de la quinta temporada de Stranger Things llegará el 26 de diciembre, mientras que el capítulo final se estrenará el 1 de enero.

Traducción de Leticia Zampedri