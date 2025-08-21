Espectadores de ‘South Park’ reaccionan al inquietante giro sobre Donald Trump en el último episodio

Los espectadores de South Park están reaccionando al inquietante giro que tuvo el último episodio, el cual involucra a Donald Trump y a Satanás.

La serie animada ha satirizado al presidente de Estados Unidos en cada entrega de su temporada 27, pero en el tercer episodio, el tono cambió drásticamente.

En los dos primeros episodios, se mostró a Trump intentando seducir a Satanás, uno de los personajes más emblemáticos de South Park. Incluso, en varias escenas, aparecen juntos en la cama. Pero en el capítulo emitido la noche del miércoles 20 de agosto, titulado “Sickofancy”, se revela un giro inesperado: Satanás está en realidad atrapado en la Casa Blanca, como prisionero de Trump.

Después de ser seducido por Trump, Satanás se dirige al baño y reflexiona en voz alta: “¿Qué estoy haciendo aquí?”.

Allí se encuentra con Toallín, otro personaje clásico de South Park que también está atrapado en la Casa Blanca. “Por favor, quiero salir de aquí”, le dice Toallín. A lo que Satanás responde: “Yo también, pero no hay escapatoria de este lugar”.

El final del episodio dejó a muchos espectadores impactados. Uno de ellos escribió: “Satanás y Toallín atrapados con Trump en la Casa Blanca… sinceramente, el final más oscuro de la temporada hasta ahora”.

Otro comentó: “No esperaba que terminara así”.

También hubo reacciones en redes: “Ambos, Satanás y Toallín, atrapados en el infierno de Trump. Esta temporada es una locura. Paramount definitivamente está sacando provecho de South Park”.

En Reddit, un usuario publicó: “Sé que [los guionistas] Matt Stone y Trey Parker se reirían de mí por tomar esto en serio, pero sinceramente me dio tristeza ver a Toallín y Satanás atrapados ahí”.

Satán se revela atrapado con Trump en la Casa Blanca en el último episodio de ‘South Park’ ( Paramount )

La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el último episodio, aunque el mes pasado sí respondió con dureza a la mordaz crítica hacia Trump presentada en el estreno de la temporada 27.

“Esta serie no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se mantiene a flote con ideas sin inspiración, en un intento desesperado por llamar la atención”, expresó en su momento el vocero de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado.

A comienzos de este mes, el equipo de South Park respondió con sarcasmo al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), luego de que este utilizara una imagen de la serie para promover el reclutamiento en la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La cuenta oficial del DHS en X (antes Twitter) publicó una imagen extraída de un adelanto de la nueva temporada, en la que agentes de ICE descendían sobre el pueblo ficticio de South Park, acompañada del mensaje: “JOIN.ICE.GOV” (ÚNETE a ICE).

Horas después, la cuenta oficial de South Park respondió con ironía: “¿Es en serio? ¿Entonces sí somos relevantes?”.

Traducción de Leticia Zampedri