El director original de ‘Harry Potter’ aborda la controversia de J. K. Rowling: “Es muy triste”

Chris Columbus, director de las dos primeras películas de Harry Potter, compartió su opinión sobre J. K. Rowling.

La autora, de 60 años, ha sido criticada públicamente por sus declaraciones controvertidas sobre personas transgénero, entre ellas celebrar el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que determinó que las mujeres trans no son legalmente mujeres según la Ley de Igualdad, y cuestionar el uso de hormonas en los procesos de transición de género. No obstante, Rowling ha negado ser transfóbica.

Columbus se refirió a la polémica que rodea a Rowling y afirmó que no está de acuerdo con sus opiniones sobre los derechos de las personas trans.

“A veces me gusta separar al artista de su obra, creo que eso es importante”, dijo Columbus en una entrevista publicada el lunes por

Rowling también es productora ejecutiva de la nueva serie de Harry Potter, que se espera tenga una duración de una década en HBO. Cada temporada estará basada en uno de los siete libros que escribió, siguiendo la historia de Harry Potter, un niño de 11 años que descubre que ha sido aceptado en Hogwarts.

Chris Columbus califica de “lamentable” la controversia en torno a J. K. Rowling ( Getty )

Sin embargo, Columbus afirmó que no tiene planes de participar en el reinicio televisivo. “No, ya lo hice, ustedes vieron mi versión,” dijo a Variety. “No queda nada para mí por hacer en el mundo de Potter”.

Aun así, dio su visto bueno al nuevo proyecto.

“Lo grandioso de esto es que, con el primer, segundo y tercer libro, queríamos incluir todo,” comentó sobre las películas de Harry Potter. “Queríamos llevar todo eso a la pantalla, y no tuvimos la oportunidad”.

Desde 2019, Rowling ha estado en el centro de la polémica por sus opiniones sobre temas transgénero. Se manifestó a favor de Maya Forstater, experta en impuestos del Centre for Global Development (CGD), un centro de estudios internacional. No obstante, Forstater fue despedida en 2019 tras publicar en Twitter que las personas trans no pueden cambiar su sexo biológico.

En mayo, Rowling anunció el lanzamiento del Fondo J.K. Rowling para la Mujer. El fondo jurídico, que no menciona específicamente a las personas transexuales, apoyará a “personas y organizaciones que luchan por mantener los derechos de las mujeres basados en el sexo en el lugar de trabajo, en la vida pública y en los espacios femeninos protegidos”, plantea su sitio web.

Sin embargo, muchas librerías de San Francisco respondieron más tarde al fondo con protestas y retiraron los libros de Harry Potter de las estanterías de las tiendas.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, el trío de actores infantiles que interpretaron a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en la saga cinematográfica, han rechazado públicamente a Rowling por sus aparentes opiniones contrarias a la transexualidad. La autora ha dicho que no les perdonará que la critiquen y ha expresado que “se ahorren las disculpas”.

Traducción de Leticia Zampedri