La franca serie de animación South Park continuará burlándose de Donald Trump en el próximo episodio de su nueva temporada.

En un avance del episodio, que se emitirá el miércoles 3 de septiembre, se ve al presidente estadounidense bajando la escalerilla del Air Force One con Satanás, su amante, justo detrás.

Bajo el título “Wok is Dead”, el episodio satirizará la actual moda de las muñecas Labubu cuando el personaje Butters intente encontrar una de las codiciadas figuritas para su novia, solo para toparse con la dura “realidad de los aranceles”.

open image in gallery Trump y Satán bajan las escaleras del avión presidencial de EE. UU., Air Force One, en el último episodio de South Park ( Paramount/Comedy Central )

Creados por el artista hongkonés Kasing Lung y popularizadas por el gigante chino del juguete Pop Mart, los muñecos Labubu se han convertido en los últimos meses en una sensación mundial entre niños y coleccionistas. Los juguetes son esponjosas criaturas élficas conocidas por sus orejas puntiagudas y su característica sonrisa dentada.

Debido a la gran demanda, los precios de los Labubu han aumentado significativamente, y se dice que algunos muñecos se revenden por más de 1.300 dólares cada uno, y que un Labubu del tamaño de un niño se vende por más de $150.000.

Los guionistas de South Park, Matt Stone y Trey Park, se han acostumbrado a burlarse de Trump en la última temporada de la serie. Los episodios uno y dos mostraban a Trump cortejando a Satanás y, en varios momentos, el presidente aparece en la cama con el diablo. Por otra parte, el vicepresidente J. D. Vance ha sido retratado como un pequeño sirviente del presidente, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue representada como una despiadada asesina de perros.

open image in gallery Satán y Trump en 'South Park' ( Paramount )

La Casa Blanca ha respondido con rabia a las mofas contra Trump. La portavoz Taylor Rogers declaró a Variety: “La hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin: durante años han condenado a South Park por lo que calificaban de contenido 'ofensivo', pero de repente alaban el programa”.

“Al igual que los creadores de South Park, la izquierda no tiene contenidos auténticos ni originales, razón por la que su popularidad sigue alcanzando mínimos históricos”, añadió Rogers, y continuó.

“Este programa lleva más de 20 años sin ser relevante. Pende de un hilo, por lo que usa ideas poco inspiradas en un intento desesperado de llamar la atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país —y ningún programa de cuarta categoría puede descarrilar su racha de logros”.

Traducción de Sara Pignatiello