Estrella de ‘Merlina’ regresa a la serie tras “innecesaria” escena de muerte

El fandom de Merlina quedó sorprendido al conocerse que un personaje de la primera temporada regresará a la serie de Netflix pese a su “innecesaria” escena de muerte.

Gwendoline Christie, quien interpretó a la directora de la Academia Nunca Más, Larissa Weems, volverá en los últimos cuatro episodios de la segunda temporada, cuyo estreno está previsto para septiembre.

La actriz de Game of Thrones fue eliminada en la exitosa primera temporada, pero anunció su regreso durante un evento promocional en Sídney, Australia, junto a Jenna Ortega y Emma Myers.

“¿De verdad creían que Nunca Más me dejaría irme tan fácilmente?”, dijo Christie, sorprendiendo al público. “Nunca me fui, simplemente dejaron de buscarme”.

Aunque los detalles de su retorno siguen en reserva, la actriz adelantó: “Esta temporada verán un nuevo matiz del sufrimiento de Larissa Weems”.

En una entrevista con Variety, los creadores Alfred Gough y Miles Millar contaron que Christie “fue una gran profesional” al enterarse de la decisión.

“Le encantó, porque le pareció muy inesperado”, comentaron. “Estuvo totalmente de acuerdo”.

El público, en cambio, consideró que su muerte fue una oportunidad desperdiciada.

“La única muerte innecesaria, en mi opinión, fue la de Weems: no tenía que morir, fue algo sin sentido”, dijo un fan. Otro opinó: “La muerte de Weems fue muy anticlimática”.

Gwendoline Christie vuelve como Larissa Weems en 'Merlina' ( Netflix )

“Necesito que la revivan ya mismo”, escribió un fan del personaje “icónico”, mientras otro preguntó: “¿Hay alguna posibilidad de que regrese? No sé, háganla volver, como sea”.

Otro espectador coincidió con entusiasmo: “NO SÉ CÓMO NI ME IMPORTA, PERO NECESITO A LARISSA WEEMS VIVA Y SANA LA PRÓXIMA TEMPORADA”.

La nueva temporada de Merlina, que The Independent calificó como “demasiado predecible” en una reseña de tres estrellas, llegó casi dos años después de que la serie se convirtiera en un fenómeno global para Netflix.

Hasta la fecha solo se han emitido cuatro episodios, y el resto de la temporada se estrenará el 3 de septiembre.

Algunos fans de Merlina llevan tiempo pidiendo que el personaje principal, interpretado por Jenna Ortega, deje ver un poco de emoción en los nuevos capítulos y todo indica que pronto verán cumplido su deseo.

Jenna Ortega en 'Merlina' de Netflix ( Netflix )

En la primera temporada, Merlina prometió que nunca volvería a llorar después de la muerte de su mascota, el escorpión Nero, lo que dejó a sus seguidores con ganas de presenciar un momento verdaderamente emotivo.

Un fan frustrado publicó en X/Twitter que desea ver al personaje de Ortega “perderse por completo, derrumbarse y mostrar sus emociones”.

Traducción de Leticia Zampedri