Actor de ‘Los Jóvenes Titanes’ denuncia que Warner Bros lo despidió tras revelar que padece Parkinson

El actor de voz de Los Jóvenes Titanes, Greg Cipes, acusó a Warner Bros de despedirlo inmediatamente después de que hiciera público su diagnóstico de Parkinson, algo que una fuente cercana a la producción negó.

Cipes, de 45 años, interpretó a Chico Bestia en la popular franquicia de ciencia ficción de Cartoon Network durante 24 años, comenzando con la serie original de cinco temporadas Los Jóvenes Titanes, que se emitió de 2003 a 2006. Desde entonces retomó al superhéroe verde, junto con otros personajes, en varias películas y spin-offs, incluido el actual Los Jóvenes Titanes en acción.

Según el periodista digital e influencer de la marca DC, Emmanuel Newsome, Cipes fue retirado del papel a principios de este año.

En una publicación de Instagram compartida el domingo, Newsome recordó su reciente entrevista con Cipes, en la que el actor reveló “muchos detalles e información perturbadora sobre cómo fue despedido injustamente”.

“Greg me dijo que lo han discriminado por su Parkinson y que intentan robarle la voz para sustituirlo con un imitador en la nueva temporada de Los Jóvenes Titanes en acción”, afirmó.

Greg Cipes dio voz a varios personajes de ‘Los Jóvenes Titanes’, incluido Chico Bestia, tanto en la serie animada original como en múltiples secuelas ( Getty Images/Cartoon Network )

Newsome hizo un llamado a los fanáticos de Los Jóvenes Titanes para que firmaran una petición con el fin de “salvar a Chico Bestia” y afirmó: “¡Greg necesita su ayuda!”.

En la sección de comentarios de la publicación, Cipes añadió que “Warner Brothers literalmente me despidió el Día de San Valentín, justo después de que compartí mi diagnóstico de Parkinson”.

“Es como la muerte para mí, y solo los fanáticos pueden devolverme a la vida”, agregó.

Sin embargo, una fuente cercana a la producción dijo a The Independent que, si bien el personaje de Chico Bestia efectivamente será reasignado, la decisión no se tomó por la condición médica del actor, sino por “razones creativas”.

La fuente añadió que el estudio también ofreció a Cipes otro papel en la serie, así como un acuerdo de desarrollo, ambos aceptados por el actor. El informante aseguró que el estudio está sorprendido de que Cipes no incluyera estos detalles adicionales y que saliera con estas acusaciones explosivas.

The Independent se ha puesto en contacto con Cipes en busca de comentarios.

Cipes dio vida por primera vez a Chico Bestia en la serie Los Jóvenes Titanes de Cartoon Network a principios de los 2000. Desde entonces ha interpretado al personaje en numerosas películas para televisión, como Los Jóvenes Titanes: Misión Tokio (2006), Los Jóvenes Titanes en acción: La película (2018) y Los Jóvenes Titanes en acción: Space Jam (2021), así como en una serie de cortos titulados New Teen Titans, estrenados en 2011.

En 2013 se unió a la longeva serie Los Jóvenes Titanes en acción, que ya fue renovada para una décima temporada. No solo interpretó a Chico Bestia durante nueve temporadas, sino que también prestó su voz a personajes como Snowman, Starro, The Calf, Al, entre muchos otros.

Cipes también es conocido por su trabajo de doblaje en Las Tortugas Ninja, La leyenda de Korra y Gravity Falls. Además, participó en varios episodios de la comedia The Middle.

Traducción de Leticia Zampedri