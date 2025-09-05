Justin Bieber lanza nuevo álbum a pocas semanas de su último disco

Justin Bieber lanzó Swag II, el álbum sucesor de Swag, menos de dos meses después del estreno de su primera entrega.

El proyecto se anunció con menos de 24 horas de anticipación a través de espectaculares que aparecieron en Londres y West Hollywood. Los carteles, en color rosa pastel, mostraban letras blancas y rosadas con la frase: “SWAG II”.

Una campaña similar, también de último momento, acompañó el lanzamiento de Swag, el séptimo álbum de estudio del cantante, publicado en julio.

Sin embargo, el álbum, que debía salir a la medianoche, sufrió un retraso, lo que obligó a Bieber a compartir actualizaciones en vivo para calmar a sus fans frustrados.

“Perdón por la espera, me dicen que es cuestión de segundos”, escribió el cantante de 31 años. “Estoy esperando con ustedes. No es a propósito... no tengo ni idea de qué c***** pasa. Sigo actualizando la páginaaaa”.

El álbum finalmente apareció tres horas más tarde de lo previsto, primero en YouTube Music, antes de estrenarse en otras plataformas de streaming como Spotify y Apple Music.

El disco incluye 23 canciones y cuenta con colaboraciones de la estrella de R&B Tems, el rapero Lil B, el artista británico Bakar, el rapero Hurricane Chris y el cantante australiano Eddie Benjamin.

El nuevo lanzamiento del cantante marca su octavo álbum de estudio

Ambos discos parecen ser una continuación de una misma obra y marcan los primeros lanzamientos de álbumes de Justin Bieber desde Justice (2021).

Estos lanzamientos llegan tras la preocupación pública por la salud mental del cantante, expresada por varios de sus colaboradores cercanos a principios de este año.

Una investigación de The Hollywood citó al compositor Poo Bear, quien coescribió éxitos como ‘Despacito’, ‘Where Are Ü Now’ y ‘What Do You Mean?’.

El productor declaró: “Sea lo que sea por lo que esté pasando, rezo por él y espero que esté bien”.

Bieber reconoció haber tenido problemas de ira y manifestó su intención de superarlos y “crecer” como persona.

Las primeras reacciones en redes sociales califican el nuevo material como “personal” y “melódico”.

Justin Bieber promocionó el álbum con misteriosas vallas publicitarias

“Rezo por su felicidad y porque se aleje de todas las personas y hábitos tóxicos en su vida”, escribió una persona.

En una reseña de dos estrellas sobre el último álbum del cantante, Swag, Adam White, crítico de The Independent, calificó el disco como un “agotador ejercicio entre lo religioso y lo hipersexual”, y lo describió como “una visión desafortunada de un hombre atrapado torpemente entre el sexo, Dios y la autocompasión”.

“Si a estas alturas eres un Belieber de siempre, probablemente ya te acostumbraste a los cambios de tono en su etapa adulta”, continúa la reseña. “Pero fuera de sus seguidores más fieles, Bieber sigue siendo más una curiosidad que una fuerza creativa consistente y coherente. Swag no cambiará mucho esa percepción”.

