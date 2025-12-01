Stranger Things 5: los episodios que los hermanos Duffer recomiendan volver a ver antes de la última temporada

Ya comenzó la tan esperada última temporada de Stranger Things, con el estreno del volumen 1 el 26 de noviembre, y antes del gran final, quizá hayas vuelto a ver la serie desde el principio.

Sin embargo, si no tienes tiempo para ver las 35 horas de las temporadas uno a cuatro, tienes suerte, ya que los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, destacaron cuatro episodios clave que todos los fans deberían ver antes de la quinta temporada.

De todos los episodios, eligieron dos de la temporada dos y otros dos de la temporada cuatro, y explicaron sus respuestas.

“La segunda temporada es cuando empezamos a construir la mitología y a profundizar en todo, y a plantearnos que iba a ser una [serie] continua. Ahí es donde empezamos a plantar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante”, explicó Matt a The Hollywood Reporter.

“La cuarta temporada también es muy relevante: ‘Masacre en el laboratorio Hawkins’ es un buen episodio”.

open image in gallery Ross Duffer (izquierda) y Matt Duffer asisten al evento Variety’s Storytellers organizado por Netflix FYSEE en Los Ángeles, California, el 10 de junio ( Getty Images )

Estos son los cuatro episodios de Stranger Things que deberías volver a ver antes de la temporada final, según los hermanos Duffer:

Temporada 2, capítulo cuatro: “Will, el Sabio”

En este episodio, vemos cómo Will está cada vez más conectado con el Azotamentes y “se sincera con Joyce, aunque las consecuencias son perturbadoras”.

Mientras tanto, Hopper investiga los túneles del laboratorio Hawkins y Once descubre una caja de archivos en el sótano de la cabaña que revelan que su madre, Terry Ives, está viva. También hay fotografías de ella con el Dr. Martin Brenner, alias “Papá”.

Temporada 2, capítulo seis: “El espía”

open image in gallery Gaten Matarazzo y Joe Keery en la segunda temporada de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Envían a Will al Laboratorio Hawkins para ser estudiado a medida que su condición empeora, pero más tarde despierta con amnesia y le cuesta reconocer a Bob, al Dr. Owens y a Hopper, y solo reconoce a su mamá y a Mike.

“Los huéspedes infectados parecen estar comunicándose [...] Tiene una especie de inteligencia colectiva y está conectando a todos los huéspedes”, explica el Dr. Owens, cuando se revela que Will es el espía que ha estado compartiendo información con el Azotamentes.

En este episodio vemos cómo se fortalece el vínculo entre Dustin y Steve, que se unen para localizar a un bebé Demogorgon llamado Dart que Dustin había estado cuidando y que se escapó.

También vemos cómo se desarrolla la relación entre Nancy Wheeler y Jonathan Byers mientras trabajan con Murray Bauman para desenmascarar al Laboratorio Hawkins.

Temporada 4, capítulo siete: “Masacre en el laboratorio Hawkins”

Matt lo describió como “bueno”, y Ross también explicó por qué es recomendable verlo antes de la quinta temporada.

“Ese [episodio] comienza a desvelar parte de la mitología del Otro Lado y empieza a dar algunas respuestas y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry (Bower) y Once (Millie Bobby Brown) sigue resonando a lo largo de la quinta temporada. Son algunos de los mejores para volver a ver”, declaró a The Hollywood Reporter.

Temporada 4, episodio nueve: “El huésped”

open image in gallery Jamie Campbell Bower y Millie Bobby Brown en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

En este episodio, vemos cómo el grupo lleva a cabo un plan para intentar derrotar a Vecna.

Comienza con Max actuando como cebo en Hawkins, mientras Dustin y Eddie atraen a los Demobats en el Otro Lado, y luego Once entra en la mente de Max para luchar contra Vecna.

Durante esto, hay un esfuerzo coordinado en el que Steve, Nancy y Robin atacan el cuerpo físico de Vecna en el Otro Lado.

En general, el plan (más o menos) funciona, pero deriva en la muerte de Eddie Munson, mientras que Max queda en coma después de ser asesinada, pero luego Once la revive.

Vecna, herido mental y físicamente, abre entonces una cuarta puerta, lo que provoca una grieta entre el Otro Lado y el mundo real y un “terremoto” en Hawkins.

La temporada 5 de Stranger Things, volumen 1, con cuatro episodios, ya está disponible; el volumen 2 se estrena con tres episodios el día de Navidad; y el final de temporada se estrena el día de Año Nuevo.