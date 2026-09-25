La policía le dijo a Jeremy Clarkson que “la culpa fue suya” después de investigar el supuesto robo de 11 ovejas de su granja y descubrir que, en realidad, ninguna había desaparecido.

La Policía de Thames Valley intervino después de que la estrella de Clarkson’s Farm denunciara la desaparición de varios animales mientras revisaba el rebaño junto con su compañero Kaleb Cooper en la granja de Oxfordshire. Sin embargo, la investigación reveló que todo se debió a un error del personal al contar las ovejas.

Un portavoz de la policía declaró a la BBC que todos los animales habían sido localizados y que el caso estaba cerrado.

En septiembre, Clarkson, de 66 años y visiblemente molesto, había pedido a quienes creía responsables del supuesto robo que devolvieran las ovejas, cuyo valor de mercado, según afirmó, superaba los 2.700 dólares.

open image in gallery Jeremy Clarkson se equivocó al contar sus ovejas ( Prime Video )

Clarkson sugirió que el supuesto robo había ocurrido de noche o en algún momento en que no se estaba filmando Clarkson’s Farm para Prime Video, ya que, de lo contrario, “hay un equipo de filmación aquí todo el tiempo” y “un dron en el aire”.

Cuando le preguntaron si creía que el programa había convertido su granja en un blanco más atractivo para los ladrones, respondió: “Es más probable que te convierta en un objetivo, pero sigo sin creer que las hayan robado solo porque aparecen en Diddly Squat”.

El desenlace puede resultar aún más frustrante para Clarkson, quien contó que pasó mucho tiempo al teléfono intentando comunicarse con la policía.

“La verdad es que se han portado muy bien. Después de escuchar 700 horas de mensajes grabados, logré comunicarme con una chica. Le dije: ‘Sé que esto va a sonar como si estuviéramos en 1856, pero me robaron unas ovejas’”.

Días después, Cooper declaró a The Mirror: “Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo sabes que nadie va a robar en ese campo de arriba mientras estás en una fiesta? Simplemente no lo sabes. No hay nadie más vigilando por ti. Pero ahora está en manos de la policía. Tenemos que dejar que ellos se encarguen”.

A principios de este año, Clarkson reveló en un episodio de su programa de Prime Video que le habían diagnosticado un cáncer de próstata “agresivo”, detectado en una etapa temprana.

Más tarde, en una entrevista con The Sunday Times, contó que una prueba de PSA realizada en abril no mostró indicios de cáncer y que se encuentra en remisión.

open image in gallery Jeremy Clarkson está en remisión tras ser diagnosticado con cáncer de próstata ( Prime Video )

Lisa Hogan, su pareja desde hace nueve años, explicó que al principio Clarkson se mostró reacio a compartir su diagnóstico con los espectadores, pero aseguró que hacerlo público “ayudó a miles de personas”.

“Estoy muy contenta de que le detectaran el cáncer de próstata a tiempo y muy orgullosa de que decidiera contarlo en el programa, porque fue una decisión muy importante”, declaró al Daily Star Sunday.

“La primera vez que lo grabé en el hospital, me dijo: ‘Por favor, no lo hagas’. Fue [el productor] Andy Wilman quien lo convenció de hacerlo para ayudar a otras personas. Cuando se estrenó el programa, el sitio web de Prostate Cancer UK recibió 30.000 visitas en un solo día”.

Traducción de Leticia Zampedri