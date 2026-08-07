Si fuera posible hablar con Ricky Gervais con honestidad —esa honestidad profunda y visceral que normalmente solo se encuentra con un polígrafo y barbitúricos de grado zoológico— me fascinaría hacerle una pregunta: ¿qué piensa realmente de Gatos callejeros? Al ver la nueva y mordaz, engreída y completamente carente de gracia serie animada de Netflix del titán de la comedia británica, me resultó realmente imposible saberlo. ¿Es obra de un hombre que ha perdido toda conexión creativa, ahogado en su propia autoconfianza? ¿O es obra de un astuto estafador cínico, un hombre que ha visto cómo el público devoraba sus impulsos más burdos y simplones en proyectos como Derek y After Life: más allá de mi mujer, y pensó: “Vamos a darle a la gente lo que quiere”?

Gervais escribe, dirige y protagoniza los seis cortos y deprimentes episodios de Gatos callejeros, que sigue a un grupo de felinos malhablados mientras se ganan la vida en la ciudad. Están Gus (Gervais), un gato hastiado y líder de facto del grupo; el fornido Fang (Andrew Brooke); el depravado y físicamente repulsivo Puke (David Earl); Ponce (Tom Basden), un gato doméstico engreído que se codea con los callejeros; y Olive (Diane Morgan), demasiado cool para el resto de la pandilla, con un aire a lo Phoebe Buffay. Todos los gatos tienen un aspecto bastante bueno —caricaturesco y colorido—, pero se mueven con la misma rigidez aséptica que ha empañado la mayoría de las animaciones televisivas desde que las técnicas de dibujo a mano pasaron de moda hace años.

Cada episodio de Gatos callejeros suele ser algo así:

Empezamos con los gatos viendo la televisión, donde pasan unos minutos improvisando sobre lo que aparece en pantalla, al estilo del programa británico Gogglebox, y charlando ociosamente y con palabrotas sobre el mundo y sus filosofías. Luego salen al mundo y hacen algo vagamente felino: cazan ratones, buscan comida, buscan pareja, mientras siguen hablando con palabrotas, quizás incluyendo algún chiste sobre gordos, sobre el sida o sobre agresión sexual, para rematar (en una escena, el personaje de Earl usa un insulto racista para describir una parte de su anatomía; la frase pasa completamente desapercibida). Luego, a pocos minutos del final del episodio, quizás alrededor del minuto 12, sucede algo triste y todo se vuelve serio y empalagoso. Y así sucesivamente.

Ricky Gervais da voz a Gus en ‘Gatos callejeros’ ( Netflix )

Antes de que cada episodio se hunda en lo patético, Gatos callejeros recuerda mucho a The Ricky Gervais Show, la serie de radio (y fenómeno pódcast primigenio) presentada por Gervais, Stephen Merchant y el productor convertido en blanco de burlas, Karl Pilkington. Quizás sea relevante que la anterior incursión de Gervais en la animación fuera la adaptación televisiva de este pódcast, encargada por Channel 4 y HBO, donde el audio preexistente se combinaba con imágenes de dibujos animados brillantes y de baja calidad. A veces, este parece ser el tono que Gatos callejeros busca: conversaciones naturales entre amigos. Pero la dinámica nunca funciona: sin la figura de Pilkington, Gervais se ve obligado a menudo a interpretar ambos papeles él mismo, el de idiota y el de regañón a la vez. Es un espectáculo totalmente artificial, y ni siquiera eso.

En lo que a series de televisión se refiere, este “Garfield oscuro” podría haber sido transgresor hace 30 años, pero no hoy (en realidad, el concepto de un gato de dibujos animados profano y ofensivo es casi anterior al propio Gervais: el sórdido e innovador Fritz el gato de Ralph Bakshi se estrenó hace más de medio siglo). La idea de imponer psicologías humanas a animales parlantes ya está más que trillada; BoJack Horseman de Netflix sería un ejemplo de algo que logró hacerlo con mucha más profundidad y un humor incomparablemente más agudo que el que Gatos callejeros puede ofrecer.

Durante las últimas dos décadas, la pregunta cada vez más inútil que planea sobre la carrera de Gervais ha sido si alguna vez volverá a hacer algo tan brillante como La oficina. Gatos callejeros me hace dudar de si siquiera tiene lo necesario para hacer otra Life's Too Short.

'Gatos callejeros’ ya está disponible para ver en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello