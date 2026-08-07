Una valla publicitaria en Los Ángeles atrajo a multitudes por una imagen insólita: un hombre viviendo dentro de una pequeña sala de estar completamente amueblada, construida dentro de la imponente estructura de 9 metros de altura.

Netflix colocó a un hombre dentro de la valla publicitaria ubicada en la intersección de Sunset Boulevard y Selma Avenue para promocionar su nueva película de ciencia ficción y terror, The Last House, protagonizada por Greta Lee y Wagner Moura.

Dirigida por Louis Leterrier y ya en cines, la película narra la historia de una familia de cuatro miembros que, de repente, quedan atrapados en su casa y se ven obligados a trabajar juntos para sobrevivir contra la escasez de recursos y la misteriosa amenaza que los mantiene encerrados.

Según Tudum de Netflix, se espera que el hombre, que comenzó su exhibición nocturna en la valla publicitaria el jueves, permanezca en la habitación hasta el sábado. Se lo vio usando pijama y bata, bebiendo de una taza de café y utilizando una pizarra blanca para interactuar con los espectadores que se encuentran abajo.

La pregunta "¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir?" aparece en grandes letras negras debajo de la ventana de la sala de estar.

open image in gallery Netflix encerró a un hombre de verdad dentro de una valla publicitaria para promocionar su nuevo thriller, ‘The Last House’ ( Netflix )

open image in gallery Greta Lee y Wagner Moura protagonizan ‘The Last House’, en el papel de una pareja que de repente se ve encerrada en su casa junto con sus dos hijos ( Cortesía de Netflix )

Según se dice, la habitación tiene aire acondicionado. Según Entertainment Weekly, el hombre podrá vivir cómodamente durante la ola de calor extrema del sur de California.

Se desconoce si tiene acceso a un baño o cuál es su situación alimentaria. The Independent se puso en contacto con Netflix para obtener declaraciones.

Cuando ABC 7 le preguntó sobre la vista desde la valla publicitaria mediante una pizarra blanca, el hombre respondió escribiendo: “Espectacular”.

Cuando le preguntaron si dormía mucho, simplemente respondió: “No”.

La peculiar situación de vivienda del hombre dejó perplejos a los internautas. “Esto no se ve todos los días. Netflix construyó una sala de estar completamente amueblada dentro de una valla publicitaria en Sunset Boulevard y alojó a un actor allí durante cuatro días para promocionar The Last House”, escribió alguien en X. “El equipo de marketing trabajó horas extra para esto”.

open image in gallery Se espera que el hombre permanezca dentro de la valla publicitaria hasta el sábado ( Netflix )

“¿Puedo apuntarme? Teniendo en cuenta el precio actual del alquiler…”, bromeó otro.

En declaraciones a Tudum sobre el mensaje de la película, Letterier explicó: “The Last House desafía la idea de un refugio seguro y convierte un hogar familiar en un entorno hostil donde la supervivencia exige unidad. Esta es la peor pesadilla de una familia común y corriente, que los lleva al límite para protegerse mutuamente y expone la fragilidad de la seguridad, así como la lucha desesperada por recuperarla”.

Al compartir lo que le atrajo del papel, la estrella de Secret Agent, nominada al Oscar, Moura, adelantó que “la trama evolucionará de maneras que el público ciertamente no espera, pero eso es lo que hace que esta película sea tan interesante”.

“Hay matices y giros inesperados que estoy deseando que todos vean”, dijo, a lo que Lee añadió: “Me encantan las preguntas que plantea esta película sobre nuestro mundo y cómo elegimos vivir en él. Y me entusiasmaba la posibilidad de plantear estas preguntas de una manera nueva y entretenida”.

The Last House ya está disponible en Netflix.

Traducción de Olivia Gorsin