Una gata calicó llamada Yontama se ha convertido oficialmente en la tercera “jefa de estación” felina de una parada de ferrocarril japonesa, continuando una peculiar tradición que ha atraído a miles de turistas y revitalizado el servicio ferroviario local.

Yontama fue nombrada el 7 de enero con una pequeña ceremonia en la estación Kishi de Kinokawa, en la prefectura de Wakayama. Durante el acto, la compañía ferroviaria, Wakayama Electric Railway Co, también presentó a Rokutama, la gata más reciente en incorporarse a la línea como jefa de estación en prácticas, según informaron los medios locales.

Yontama sucede a Nitama, la anterior jefa de estación, fallecida en noviembre del año pasado. Desde entonces, Nitama ha recibido el título de jefa de estación honoraria en reconocimiento a su papel en la promoción del ferrocarril.

El puesto de jefe de estación felino es ante todo simbólico, ya que los gatos actúan como mascotas amistosas en la línea ferroviaria y ayudan a llamar la atención de los visitantes sobre el ferrocarril.

La línea Kishigawa de la Compañía de Ferrocarriles Eléctricos de Wakayama captó la atención del público por primera vez en 2007, cuando nombró a Tama jefa de estación felina inaugural. Fue el éxito de Tama lo que inspiró el uso continuado de “personal” felino en la estación, y su sucesora, Nitama, asumió entonces el cargo de aprendiz de jefe de estación.

La iniciativa tuvo un éxito inesperado, ya que atrajo a visitantes de todo Japón y del extranjero y ayudó a la línea local a mantener su viabilidad económica.

La idea inspiró posteriormente a otros operadores ferroviarios regionales de todo el país a nombrar jefes de estación a animales —incluidos gatos, perros e incluso conejos— como forma de atraer a los turistas.

Yontama (derecha) ha sido nombrada oficialmente tercera jefa de estación felina de la estación de Kishi. Rokutama (centro), es la última gata en incorporarse a la línea como jefa de estación en entrenamiento ( Kyodo News / YouTube. Screengrab )

En 2015, Tama falleció a los 16 años por un fallo cardíaco. Saltó a la fama internacional por su papel en la revitalización del ferrocarril local, atrayendo a miles de turistas y generando unos siete millones de dólares para la zona, según la BBC.

Tras la muerte de Nitama en noviembre, el presidente de los Ferrocarriles Eléctricos de Wakayama, Mitsunobu Kojima, dijo: “Trabajó con diligencia y proporcionó un confort insustituible. Nitama, por favor, vigila el Ferrocarril Eléctrico de Wakayama desde el cielo”.

En la ceremonia del miércoles, Kojima colocó una medalla grabada con el título de jefa de estación alrededor del cuello de Yontama, lo que provocó los aplausos de los aficionados y residentes congregados.

Dijo a los periodistas que esperaba que Yontama “[marcara] el camino como jefa de estación en un momento en que los ferrocarriles locales se encuentran en un momento de grandes cambios”.

Entre los asistentes se encontraba Chisako Asano, un ama de casa de 52 años de Fujiidera, en la prefectura de Osaka, que ha seguido a las mascotas felinas de la estación desde el mandato de Tama. Declaró a Kyodo News: “Espero que las jefas de estación felinas sigan vigilando la Línea Kishigawa”.

Traducción de Sara Pignatiello