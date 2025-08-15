La última temporada del franco programa de animación South Park sigue batiendo récords con su brutal burla del Gobierno de Donald Trump.

La serie de Comedy Central redobló sus ataques contra Trump y sus funcionarios en su segundo episodio, en el que se ensañó con la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, y con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.).

Esto resultó fructífero para South Park, ya que Comedy Central anunció que el episodio atrajo a 6,2 millones de espectadores a través de cable y streaming en sus tres primeros días.

Los datos de audiencia recién publicados informan que este ha sido el episodio “con más audiencia desde 2018 y el de mayor cuota de pantalla en la historia de la serie”.

Las estadísticas muestran que el episodio de obtuvo una cuota de pantalla de 15,61, lo que significa que el 16 % de los telespectadores por cable del 6 de agosto vieron el episodio esa noche.

open image in gallery Kristi Noem representada en South Park ( Comedy Central/Paramount )

Las cuotas, determinadas por la empresa Nielsen Media Research, miden cuántos televisores estaban sintonizados en un canal concreto durante la emisión de un episodio.

Comedy Central también señaló en su comunicado de prensa que el episodio había sido la transmisión más vista del 6 de agosto.

Asimismo, el primer capítulo de la temporada registó la mayor cuota de pantalla en una audiencia de televisión por cable para el estreno de una temporada desde 1999, tras amasar 5.9 millones de espectadores.

En el segundo episodio de la 27ª temporada de la serie, Noem aparecía disparando repetidamente a los perros que se encontraba, en referencia al hecho de que una vez confesó haber matado a su propio cachorro porque “no se podía adiestrar”. El programa también se burló de las acusaciones de que se había sometido a cirugía plástica.

En una escena poscréditos no emitida, compartida a principios de esta semana, Noem aparece entrando en una tienda de animales y abriendo fuego contra los desprevenidos animales del interior. Un perrito consigue escapar de la masacre, pero Noem lo persigue y lo mata.

open image in gallery Kristi Noem en una escena poscréditos del último episodio de South Park ( Comedy Central/Paramount )

Tras la emisión del episodio el 6 de agosto, Noem declaró en el pódcast The Glenn Beck Program que, aunque no había visto el episodio, pensaba que el programa de animación era “mezquino” y “perezoso”.

“No llegué a verlo. Estaba repasando los números del presupuesto y esas cosas. Pero sí, nunca termina”, dijo la funcionaria de 53 años, y continuó: “Pero es muy perezoso burlarse constantemente de las mujeres por su aspecto. Solo los liberales y los extremistas lo hacen”.

Trump ha aparecido en los dos episodios de la nueva temporada hasta el momento, y al parecer quedó “furioso” cuando se le mostró en una relación con Satanás. En respuesta, la Casa Blanca dijo: “Este programa lleva más de 20 años sin ser relevante y pende de un hilo; usa ideas poco originales en un intento desesperado de llamar la atención”.

El vicepresidente J. D. Vance también fue objeto de burla en el segundo episodio, donde se le representó como una versión en miniatura de sí mismo que atendía a cada demanda de Trump.

El próximo episodio de South Park llegará el miércoles 20 de agosto.

Traducción de Sara Pignatiello