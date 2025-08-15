¿Cuáles son los personajes más odiados de la historia de la televisión y el cine?

No todos los personajes pueden caer bien.

La industria del cine y la televisión está plagada de protagonistas adorables, figuras que se hacen querer por los espectadores y llegan a ser considerados casi como íntimos amigos. Pero hay algunos que no tienen la misma suerte.

En ocasiones, los personajes no solo que no gustan, sino que son muy despreciados por los fans de una película o programa de televisión.

De todas maneras, algunos directores crean dichos personajes a propósito. El rechazo visceral del público hacia villanos como Joffrey Baratheon, de Juego de Tronos, es un ejemplo de cómo la trama ha logrado captar la atención de la gente de alguna manera.

Otras veces, sin embargo, sucede de forma involuntaria. Por ejemplo, el repudio hacia Jar Jar Binks de La guerra de las galaxias o Dawn Summers de Buffy, la cazavampiros que quizás hayan sido el resultado de un mal guion más que de una elección deliberada.

Y, por supuesto, a veces al público puede no gustarle un personaje por razones completamente injustas, como es el caso de Skylar White de Breaking Bad, quien ha sido objeto de críticas inaceptables.

A continuación, les presento una lista de los 19 personajes más odiados en la historia del cine y la televisión:

19. Ross Geller (Friends)

Mira, lo cierto es que no todo el mundo lo odia. A decir verdad, es uno de los personajes principales de una de las series de comedia más famosas. Sin embargo, hay una parte de los fans que sostiene que el desdichado paleontólogo interpretado por David Schwimmer no solo es el “peor del grupo”, sino un tipo insoportable. Es verdad: en la mayoría de los episodios, sus payasadas románticas y su mala toma de decisiones bastan para que acabes insultando la pantalla.

open image in gallery Ross (David Schwimmer) y Monica Geller (Courteney Cox) en Friends ( Getty Images )

18. Big (Sexo en la ciudad)

De todos los galanes de Sexo en la ciudad, ninguno es tan, digamos, prominente como Big, intepretado por Chris Noth. Aunque el personaje tenía quienes lo defendían, había otros que lo consideraban “tóxico” y “emocionalmente abusivo”. Su fallecimiento repentino al comienzo de la secuela de la serie And Just Like That… fue, para muchos, una especie de justicia divina.

17. Sharpay Evans (High School Musical)

La exitosa película juvenil High School Musical tiene su propia representación del arquetipo de “abeja reina” y es el personaje de Sharpay Evans, la principal antagonista de la historia. Ashley Tisdale se destaca en este papel y logró convertirse en alguien realmente insufrible para los cantantes y bailarines de la secundaria.

open image in gallery Ashley Tisdale en High School Musical ( DISNEY CHANNEL/FRED HAYES )

16. Patty Di Marco (Escuela de rock)

Para una película como lo es la comedia musical Escuela de Rock, no hace falta un villano. No obstante, lo más parecido que tiene el largometraje es el personaje de Sarah Silverman, Patty Di Marco, que siempre está regañando al vivaz aspirante a estrella de rock, interpretado por Jack Black, y al sumiso profesor suplente Ned Schneebly, interpretado por Mike White. Patty es la aguafiestas definitiva. Su presencia es tan exasperante como el sonido que hacen las uñas cuando rascas una pizarra.

15. El gran Gazú (Los Picapiedra)

El personaje que se convirtió en sinónimo de ridiculez apareció en la serie en su última temporada. Gazú, un pequeño alienígena verde al que solo pueden ver Fred, Barney y los niños, fue creado para ir en contra de toda la trama de Los Picapiedra y arruinar un dibujo animado que alguna vez fue genial.

14. El Guasón (Escuadrón suicida)

Después de la gran interpretación de Heath Ledger en Batman: El caballero de la noche, encarnar al icónico villano del superhéroe no iba a ser una tarea fácil. Sin embargo, a pesar de que Leto aplicaba las controversiales técnicas de “el Método”, como enviar por correo preservativos usados a los miembros del reparto, su interpretación del Guasón fue un fracaso. El público lo percibió como un payaso torpe y sobreactuado. Por el contrario, el papel de Harley Quinn a cargo de Margot Robbie en la misma película fue un éxito, lo que la llevó a aparecer en varios proyectos más.

open image in gallery Jared Leto como el Guasón en Escuadrón suicida ( Warner Bros )

13. Piper Chapman (Orange is the New Black)

El drama carcelario de Netflix Orange is the New Black fue reconocido por su amplio y diverso elenco, compuesto por episodios que se adentraban en las historias de vida particulares de cada personaje. Es una pena que el personaje principal de la serie, la convicta Piper Chapman, interpretada por Taylor Schilling, sea también el menos interesante. Los fans se quejaban a menudo del protagonismo que se le daba a Piper y de sus aires de superioridad.

12. Dra. Susan McCallister (Alerta en lo profundo)

En 1999, Saffron Burrows interpretó a la Dra. Susan McCallister en la película de suspense Alerta en lo profundo. Aunque en un principio se suponía que sobreviviría, al público que asistió al preestreno le cayó tan mal la doctora, quien es responsable de los experimentos que provocaron el desastre, que volvieron a grabar el final de la película y eliminaron a su personaje.

open image in gallery Saffron Burrows en Alerta en lo profundo ( © WV Deep Blue LLC )

11. Dawn Summers (Buffy, la cazavampiros)

Como consecuencia de un evento supernatural, Dawn, la hermana menor de Buffy, aparece en la historia y la serie toma un giro inesperado. Interpretada por Michelle Trachtenberg, Dawn era un dolor de cabeza constante para Buffy, ya que a menudo causaba conflictos innecesarios con su actitud de adolescente caprichosa y su tendencia a meterse en problemas. Por ende, su llegada generó muchas quejas entre los fans de Buffy.

10. Seymour Skinner (Los Simpsons)

Los fans de la serie detestan a este personaje. Pero no me refiero al malhumorado director de la escuela al que da voz Harry Shearer, sino al verdadero Seymour Skinner, al que da voz Martin Sheen y que apareció en el polémico episodio de la novena temporada “Vida prestada”. Este hombre revela que la persona que conocíamos como Seymour Skinner era en realidad un impostor llamado Armando Barreda, quien había robado la identidad del verdadero director tras la Guerra de Vietnam donde, aparentemente, había muerto. Si digo que lo odiaban, me quedo corto.

open image in gallery Seymour Skinner, el superintendente Chalmers y el verdadero Seymour Skinner en “Vida prestada” ( Fox )

9. Connor (Ángel)

El spin-off de Buffy, la cazavampiros, Ángel, tuvo varios giros argumentales cuestionables a lo largo de los años, y el más disparatado de todos fue cuando el vampiro de alma noble interpretado por David Boreanaz aparece con un hijo adolescente de la noche a la mañana. Vincent Kartheiser, que luego demostraría ser magnífico encarnando a Pete Campbell en Mad Men, tiene una personalidad insoportable en esta serie, caracterizada por la queja y la antipatía.

8 y 7. Nikki y Paolo (Desaparecidos)

Nikki y Paolo sobrevivieron juntos al accidente de avión y aparecieron en la serie en los primeros episodios de la tercera temporada. Manipuladores y profundamente molestos, fueron, según admitió el propio Damon Lindelof, “totalmente despreciados” por los fans de la serie, y después de solo 11 episodios, los enterraron, literalmente.

6. Jenny Humphrey (Gossip Girl)

A pesar de mostrarse como un personaje relativamente simpático al principio, Jenny, interpretada como Taylor Momsen, se convierte en un verdadero demonio, una psicópata egoísta y sin remordimientos que despertó la ira de muchos fans de Gossip Girl . De todas formas, es fascinante verla, pero a veces te pone la piel de gallina.

5. Mutt Williams (Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal)

Es posible que haya un actor con el carisma que se necesita para interpretar al hijo inconformista de Indiana Jones, pero seguro que Shia LaBeouf no lo era. Presentado durante la infame cuarta película y asesinado antes de la quinta de una forma parecida a la que matan a Poochie de Los Simpson, Mutt Williams fue una horrible decepción, un chico malo aburrido y con actitudes sospechosas que no logró convertirse en el personaje principal.

open image in gallery Harrison Ford y LaBeouf en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal ( Paramount )

4. Skylar White (Breaking Bad)

Skylar White, encarnada por Anna Gunn era una figura que muchos fans del exitoso drama criminal de AMC aborrecían. Cabe destacar que las críticas que sufría estaban fundadas, en su mayoría, en estereotipos sexistas. A pesar de que Walter, el profesor que se volvió un magnate de las anfetaminas, cometía delitos casi a diario, fue Skylar, su esposa cómplice, pero mucho más bien intencionada, quien se enfrentó al odio del público.

3. Scrappy-Doo (Scooby-Doo y Scrappy-Doo)

Todos amamos a Scooby Doo. ¿Pero a Scrappy? El cachorrón de voz aguda que resolvía misterios era el sobrino de Scooby Doo que incorporaron para aumentar el índice de audiencia, pero la realidad es que era molesto, engreído y, en general, no gustaba. En consecuencia, al final de la primera película de acción real, se revela que el villano interpretado por Rowan Atkinson era en verdad un robot manejado por Scrappy.

2. Jar Jar Binks (La guerra de las galaxias - Episodio I: La amenaza fantasma)

La primera de las precuelas de la saga de George Lucas, La amenaza fantasma, fue una desilusión tremenda. La mayor parte del enojo era provocado por Jar Jar Binks, el burlesco alienígena interpretado por Ahmed Best. El irritante personaje fue considerado un intento desacertado de atraer a un público más joven, y solo tuvo un papel secundario en las dos películas siguientes. Sin embargo, esto tiene un trasfondo trágico: el actor reveló que en un momento pensó en suicidarse, ya que las fuertes críticas contra Jar Jar estaban afectando seriamente su salud mental.

open image in gallery Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y Jar Jar Binks (Ahmed Best) en La amenaza fantasma ( Lucasfilm )

1. Joffrey Baratheon (Juego de Tronos)

Quizá el personaje más odiado de la historia del cine y la televisión, el nefasto rey joven de Juego de Tronos, Joffrey Baratheon, sea en realidad uno de los más exitosos de la serie. Se suponía que debía despertar ese sentimiento. Era malcriado, vengativo y maldito. El infame episodio titulado “Boda Roja” le valió su lugar en el repertorio de personajes que el público simplemente adora aborrecer.

Traducción de María Luz Avila