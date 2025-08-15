YouTube anuncia al artista del show de medio tiempo para su primera transmisión en vivo de la NFL

La primera transmisión exclusiva de la NFL en YouTube contará con la cantante colombiana ganadora del Grammy, Karol G, como artista del espectáculo de medio tiempo.

El partido de la semana 1 entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers se disputará el 5 de septiembre en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil. Será también el primer encuentro de la NFL que se juegue en Sudamérica.

“Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Es un honor y un momento del que me siento muy orgullosa”, dijo Karol G, de 34 años, en un comunicado.

“He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener la oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa el mundo para mí”, añadió la artista. “No puedo esperar para celebrarlo con todos en São Paulo y con los fans de todo el mundo”.

El partido se transmitirá gratis en YouTube, con la previa iniciando a las 7:00 p. m., hora del Este, y el saque inicial previsto para las 8.00 p. m., hora del Este.

La cantante colombiana Karol G, ganadora de un Grammy, actuará en el espectáculo de medio tiempo de la primera transmisión de la NFL por YouTube el próximo mes ( Getty )

Esta alianza entre YouTube y la NFL representa el más reciente esfuerzo de las plataformas de streaming por irrumpir en la transmisión de eventos deportivos. El año pasado, Netflix organizó su primer evento de NFL Christmas Gameday, con dos partidos: los Chiefs contra los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens contra los Houston Texans.

“Esta transmisión es un momento histórico en nuestra alianza con la NFL, donde el fútbol americano, la música y los creadores se unirán de forma poderosa”, afirmó en un comunicado Angela Courtin, vicepresidenta de marketing para TV conectada y estudio creativo de YouTube.

Además de Karol G, otros artistas que actuarán en el partido serán la estrella brasileña Ana Castela, quien interpretará el Himno Nacional Brasileño, y el compositor y saxofonista de jazz estadounidense Kamasi Washington, nominado a varios premios, quien cantará el Himno Nacional de Estados Unidos.

La transmisión también contará con la participación de algunos de los creadores de contenido más populares de YouTube.

La presentación de Karol G llega poco después del lanzamiento de su más reciente álbum, Tropicoqueta. El disco, de 20 canciones, es el quinto de su carrera, tras Mañana Será Bonito (2023), KG0516 (2021), Ocean (2019) y Unstoppable (2017).

Karol G es considerada una de las artistas más influyentes del reguetón y el pop urbano. En 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Grammy a mejor música urbana, un momento que reflejó el cambio de percepción sobre el reguetón y el hip hop latino como géneros exclusivamente “masculinos”.

“Sabes, siento una gran responsabilidad por eso”, dijo entonces a The Associated Press. “Como mujer, debo decir que, por mi experiencia, ha sido difícil, como tantas otras cosas, abrirse camino en esta industria, en el género en el que trabajo, en la música urbana”.

