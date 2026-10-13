Arresto de Selma Blair: la actriz tiene un historial de mordeduras y ahora podría enfrentar cargos federales

Selma Blair podría enfrentar cargos federales tras presuntamente morder a una auxiliar de vuelo durante un episodio de ira a bordo de un avión, en un nuevo incidente que vuelve a poner el foco en su peculiar historial de mordeduras.

La actriz de Legalmente rubia, quien a principios de este año reveló que no había sufrido nuevas recaídas de esclerosis múltiple, fue arrestada el domingo tras ser acusada de agredir a dos auxiliares de vuelo durante un viaje de Los Ángeles a Nueva York. Una vez detenida en el aeropuerto, también habría pateado a un policía y a una enfermera.

Blair, de 54 años, se declaró inocente el lunes por la noche de dos cargos estatales de agresión relacionados con los incidentes que involucraron al policía y a la enfermera. Según Associated Press, también enfrenta cargos federales por presuntas agresiones cometidas dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de Estados Unidos.

Su abogado, Shawn Barnes, explicó ante un juez de Nueva York que el incidente a bordo del avión, durante el cual Blair también habría intentado abrir una de las puertas en pleno vuelo, se debió a una emergencia médica provocada por no haber tomado algunas dosis de su medicación.

La propia Blair ha reconocido que tiene la costumbre de morder a otras celebridades. En sus memorias de 2022, Mean Baby: A Memoir of Growing Up, explicó que este comportamiento surgía cuando se sentía “abrumada” en situaciones sociales.

open image in gallery Selma Blair fue arrestada el domingo tras un violento incidente a bordo de un avión que viajaba de Los Ángeles a Nueva York. ( AP )

open image in gallery El abogado de Selma Blair aseguró que la actriz sufrió una emergencia médica durante el vuelo ( Reuters )

“Mi sistema se sobrecarga y entra en cortocircuito al instante”, escribió Blair en el libro, según Page Six. “Las interacciones sociales siempre han sido complicadas para mí”.

En sus memorias, la actriz confesó que mordió al creador de Family Guy, Seth MacFarlane, durante una fiesta en Las Vegas en 2004, porque se sintió intimidada al conocerlo.

“¿Qué hago cuando estoy en un evento social, admiro a alguien y siento que no tengo nada interesante que aportar? Le muerdo la mano”, escribió.

Blair recordó que MacFarlane reaccionó con un grito: “¡Guau! ¡Eso sí que dolió!”.

“No fue una catástrofe, no lo lastimé, pero me odié a mí misma”, agregó.

La actriz también contó que mordió a Sienna Miller, protagonista de Guerra, cuando se conocieron en el hotel Chateau Marmont en 2006. Según explicó, Miller se había mostrado muy amable con ella y no sabía cómo corresponderle.

“Entonces la tomé del brazo y se lo mordí, en tono de juego, como si fuera una manzana”, relató. “Incluso mientras tenía su antebrazo entre los dientes, me horroricé de mi propio comportamiento. Pensé: ‘¿Qué acabo de hacer? ¿En qué situación tan incómoda la puse? ¡Qué horror!’”.

open image in gallery Selma Blair reveló en sus memorias de 2022 que mordió a Seth MacFarlane en la mano durante una fiesta en 2004 ( Getty )

En otra ocasión, Blair contó que mordió un dedo de la supermodelo Kate Moss en una suite de hotel en Londres, después de un desfile de moda. Al principio, Moss se echó a reír.

“Y como se rio, volví a hacerlo”, escribió Blair. “La segunda vez ya no le causó gracia y exclamó: ‘¡Eso dolió muchísimo!’”.

Según relató, Moss le dio un golpe en la espalda y le mordió el pulgar en respuesta. “Fue la primera vez que me di cuenta de cuánto daño podía causar al morder a alguien”, recordó Blair. “De repente, me sentí como una niña pequeña a la que acababan de regañar. ‘Ay, Dios mío’, susurré. ‘Lo siento muchísimo’”.

Esta tampoco es la primera vez que Blair protagoniza un incidente a bordo de un avión. En 2016, fue retirada de un vuelo de Cancún a Los Ángeles por encontrarse en estado de ebriedad. Posteriormente, se disculpó públicamente y explicó que había perdido el conocimiento tras combinar alcohol con medicamentos.

Blair deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en enero.

Traducción de Leticia Zampedri