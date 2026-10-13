‘Bajo la superficie’: espectadores comparan el nuevo thriller de Netflix con ‘La maldición de Widow’s Bay’

Una nueva serie de Netflix ha recibido críticas favorables y comparaciones con La maldición de Widow’s Bay, la exitosa comedia sobrenatural de Apple TV.

Se trata de Bajo la superficie, una miniserie de seis episodios protagonizada por Josh Hartnett, quien interpreta a un experimentado pescador de un pequeño pueblo de Terranova, Canadá, cuyos habitantes viven aterrorizados por una misteriosa criatura marina.

La premisa recuerda a La maldición de Widow’s Bay, ambientada en una isla aislada de Nueva Inglaterra donde ocurren inquietantes fenómenos sobrenaturales. La producción de Apple TV hizo historia recientemente al arrasar en los premios Emmy.

Un crítico del Financial Times describió la nueva producción como “la respuesta de Netflix a La maldición de Widow’s Bay”, mientras que un usuario de X escribió: “Quizá sea una opinión polémica, pero Below es un misterio de suspenso ambientado en una pequeña comunidad mucho más atrapante que La maldición de Widow’s Bay. Tiene mejor ritmo, personajes más agradables y una ambientación que se siente única, no como la de cualquier pueblo pequeño. Eso sí, apenas llevamos dos episodios, así que habrá que esperar para dar un veredicto definitivo”.

Sin embargo, en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, el creador de Below, Jesse McKeown, y la productora ejecutiva Jessica Rhoades destacaron que ambas series tienen tonos muy diferentes.

‘Bajo la superficie’ ( Netflix )

Rhoades explicó a la publicación que, pese a las comparaciones, ambas producciones tienen identidades propias: “Las personas detrás de estos proyectos son muy diferentes y las dos series son muy personales para sus creadores. Conocía desde hacía años el guion de Katie [Dippold, creadora de La maldición de Widow’s Bay]. A todos les encantaba, era brillante”.

“Los guiones de Jesse eran muy distintos y tenían una identidad muy definida. Creo que una cosa es hablar de las series en términos generales, leer una sinopsis o ver un tráiler, y otra muy diferente es conocer los guiones. Eran muy distintos, con objetivos y propósitos completamente diferentes. Por eso no me preocupaban las comparaciones: sabía que estábamos haciendo dos series diferentes, aunque se desarrollaran al mismo tiempo”, agregó.

McKeown, por su parte, reconoció que al ver por primera vez un avance de La maldición de Widow’s Bay temió que hubiera demasiadas similitudes entre ambas producciones. “No había oído hablar de La maldición de Widow’s Bay hasta después del rodaje, así que me llevé una sorpresa. Por suerte, todos los que la habían visto me dijeron que ambas historias eran muy diferentes”, señaló.

A principios de este año, Kate O’Flynn, una de las protagonistas de La maldición de Widow’s Bay, contó a The Independent que nunca imaginó hasta qué punto el público se identificaría con Patricia, su personaje, una mujer a la que parecen perseguir las desgracias.

“No imaginaba que tanta gente se sentiría identificada con ella, y eso me reconforta mucho. Parece que todos llevamos una Patricia dentro, o que nos da miedo reconocerla en nosotros mismos. Pero Patricia no puede evitar mostrarse tal como es ante los demás, así que es maravilloso que reciba tanto cariño”, expresó O’Flynn. “Todo esto ha sido un sueño hecho realidad. Todavía me parece surrealista, pero estoy encantada”.

Bajo la superficie ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri