Diez de las mejores series de 2025 que tienes que ver antes de que termine el año

A medida que el año llega a su fin, los amantes de la televisión tuvieron mucho para elegir entre una gran cantidad de programas destacados que cautivaron al público y suscitaron un amplio debate.

Para los que prefieren pasar una noche acogedora en lugar de luchar contra las inclemencias climáticas o las multitudes festivas, es un momento oportuno para adentrarse en algunas de las ofertas más atractivas de 2025.

He aquí, sin ningún orden en particular, diez programas que dejaron su huella este año:

Dept. Q

Matthew Goode tiene un notable historial de incorporarse a series de televisión de éxito a mitad de su carrera, desde convertirse en el interés amoroso de Mary en Downton Abbey hasta encarnar a Antony Armstrong-Jones en la segunda temporada de The Crown, e incluso aparecer en La esposa ejemplar durante su quinta temporada. En Dept. Q, Goode interpreta a un detective malhumorado que reúne a un equipo ecléctico para resolver casos. Este programa, basado en una serie de libros daneses, ya tiene asegurada una segunda temporada y se puede ver en streaming en Netflix.

open image in gallery Matthew Goode y Alexej Manvelov en una escena de la serie Dept. Q. ( Netflix via AP )

Paradise

Sterling K. Brown protagoniza este apasionante drama en el papel de un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos cuyo mundo se tambalea cuando descubre que el presidente falleció al llegar al trabajo. A partir de ahí, la narración se convierte en una intrincada mezcla de ciencia ficción, drama y misterio. Con una segunda temporada confirmada y Shailene Woodley uniéndose al reparto, ahora es el momento ideal para ponerse al día con esta oferta de Disney+.

The Pitt

Noah Wyle recuperó este año su condición de protagonista y encarnó de nuevo en un médico. Esta vez no es residente, sino el jefe de urgencias de un centro de traumatología de Pittsburgh. The Pitt fue muy aclamada en la edición de este año de los premios Primetime Emmy, en la que obtuvo el galardón a la mejor serie dramática y un premio de interpretación y producción para el propio Wyle. Se anima a los espectadores a verla antes de que se estrene la segunda temporada a principios de enero en HBO Max.

open image in gallery Noah Wyle en The Pitt ( MAX 2024 )

Love Island USA

Dado que cada temporada cuenta con un reparto totalmente nuevo, la séptima entrega de Love Island USA merece ser incluida como un nuevo éxito. Este verano, el programa dominó las redes sociales y las conversaciones de oficina, ya que se emitió cinco noches a la semana. La propuesta consiste en un grupo de solteros recluidos en una villa de Fiyi, intentando emparejarse. Estas conexiones incipientes se ven constantemente amenazadas cuando los concursantes se enfrentan a la eliminación —ya sea por sus compañeros o por votación pública— y los recién llegados, apodados “bombazos”, revuelven el ambiente. A mitad de temporada, los hombres y las mujeres se separan durante una semana e ingresa un grupo completamente nuevo de concursantes. Está disponible en Peacock.

El estudio

Seth Rogen interpreta a Matt Remick, el director recién nombrado de un estudio de Hollywood. Aunque algunos críticos consideraron que el programa se centraba demasiado en aspectos específicos de la industria, es probable que los fans de comedias avergonzantes como Curb Your Enthusiasm, Episodes o The Comeback lo encuentren atractivo. Cuenta con un impresionante reparto, que incluye a Catherine O’Hara, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn y el actor revelación de AP Chase Sui Wonders. Figuras reales de Hollywood como Ron Howard, Martin Scorsese y Olivia Wilde también hacen apariciones, interpretando versiones exageradas de sí mismos. Rogen ganó Emmys por actuar, dirigir, producir y escribir en la serie, y ya hay una segunda temporada actualmente en desarrollo para Apple TV.

open image in gallery Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Seth Rogen y Kathryn Hahn en una escena de El estudio ( Apple TV via AP )

Adolescencia

La premisa de un adolescente acusado de asesinato es intrínsecamente perturbadora, pero ver esta serie limitada ofrece una experiencia similar a presenciar un teatro excepcional o música en directo. Esto se debe en gran parte a que cada uno de sus cuatro episodios se rodó en una sola toma continua tras extensos ensayos. El programa también presentó a otro artista revelación de AP, Owen Cooper, que no tenía experiencia previa como actor profesional. Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty recibieron Emmys por sus interpretaciones. Disponible en Netflix.

La bestia en mí

Dos de los mejores actores de la televisión contemporánea, Claire Danes y Matthew Rhys, comparten pantalla en La bestia en mí. Danes interpreta a una escritora ganadora del Premio Pulitzer que sufre un grave bloqueo mientras trabaja en su segundo libro. Posteriormente pasa a escribir una biografía del personaje de Rhys, un promotor inmobiliario sospechoso de la desaparición de su primera esposa. Este convincente drama se puede encontrar en Netflix.

open image in gallery Dos de los mejores actores de la televisión contemporánea, Claire Danes y Matthew Rhys, comparten pantalla en La bestia en mí. ( © 2025 Netflix, Inc. )

St. Denis Medical

Aunque esta serie se estrenó en noviembre de 2024, su proximidad al final del año la convierte de facto en la más destacada de 2025. La afición de la NBC por los falsos documentales sobre el lugar de trabajo continúa con esta propuesta, en la que Wendi McLendon-Covey, Allison Tolman y David Alan Grier interpretan a miembros del personal de un hospital de Oregón. En una época en la que las comedias suelen tener dificultades para encontrar su sitio, St. Denis Medical merecía su rápida renovación. Está disponible en Peacock.

The Paper

The Paper se enfrentó a una ardua batalla como spin-off oficial de The Office. Aunque se hizo su propio nicho —un falso documental sobre el personal de un pequeño periódico en apuros de Toledo, Ohio—, la persistente presencia de Dunder Mifflin supuso todo un reto. Muchos espectadores se acercaron a ella buscando un nuevo Michael Scott o Dwight Schrute y se quedaron decepcionados. Aunque The Paper puede carecer de homólogos directos de los personajes de su predecesor (salvo por el regreso del contable Oscar Martínez), ofrece chistes consistentes y personalidades extravagantes, por lo que merece una oportunidad justa. Después de todo, The Office no fue un éxito instantáneo. Se está preparando una segunda temporada para Peacock.

open image in gallery El reparto de ‘The Paper’ ( Peacock )

Por siempre

Esta adaptación contemporánea de la controvertida novela de Judy Blume de 1975 sigue a una joven pareja de Los Ángeles mientras navegan por las complejidades del primer amor. Los actores principales Lovie Simone y Michael Cooper Jr. ofrecieron interpretaciones sólidas, al igual que Karen Pittman. Al igual que muchas relaciones jóvenes, el viaje de la pareja está marcado por altibajos. Con una segunda temporada confirmada, aún falta que su historia se siga desarrollando en Netflix.

Traducción de Olivia Gorsin