Frankie Muniz admite que alejarse de Hollywood le “salvó la vida”

El protagonista de Malcolm el de en medio, Frankie Muniz, confesó su decisión de alejarse de Hollywood en el apogeo de su carrera como actor.

Muniz, de 39 años, fue el protagonista de la popular comedia familiar de 2000 a 2006, y fue elegido para interpretar al niño prodigio cuando tenía 13 años. Tras obtener nominaciones a los Globos de Oro y los Emmy por su actuación en la serie, cosechó una serie de éxitos con películas como Un gran mentiroso y Agente Cody Banks, antes de poner pausa su carrera a los 21 años.

Ahora, en una nueva entrevista con US Weekly, Muniz asegura que cambiarse de Hollywood a Phoenix le salvó la vida. Alejarse de la actuación le permitió dedicarse a su pasión por las carreras, lo que le llevó a su actual carrera como piloto de la NASCAR.

“Tengo mucha suerte de haber tomado distancia, porque me hizo apreciarlo todo más”, admitió. “Me permitió hacer otras cosas y darme cuenta de muchas más cosas de mí mismo.

Siento que me salvó la vida en el sentido de que empecé a disfrutar más de los pequeños aspectos de la vida, como ir de excursión [y] al supermercado, porque era fácil”, continuó. Y señaló: “No tenía que pelearme para encontrar estacionamiento ni pagar el servicio de valet parking”.

Frankie Muniz vuelve a sus orígenes como actor ( Getty )

Puede que Muniz haya puesto en pausa su carrera como actor, pero está listo para volver a la pequeña pantalla en el reboot de Disney+ de Malcom el de en medio.

Recordó haber tuiteado en 2015 sobre volver a reunir a Malcolm y a su familia y haberse sorprendido por la respuesta. Los fans “enloquecieron”, contó a US Weekly.

Pero su creador, Linwood Boomer, dijo a Muñiz que estaba contento con el final de la serie.

Después de charlar con Bryan Cranston, que interpreta al padre de Malcolm, Muniz dice que el proyecto empezó a tomar forma. Tuvieron que pasar 10 años, pero el reboot se estrenará en el servicio de streaming de Disney en diciembre como una miniserie de cuatro capítulos. A Muniz y Cranston los acompaña Jane Kaczmarek, que interpretó a la madre de Malcolm.

“Fue increíble haberme alejado un poco de Hollywood para centrarme en otras cosas y tener la oportunidad de retomarlo con algo importante”, dijo Muniz sobre volver a su personaje años después. Reflexionó que intenta esforzarse más en todo lo que hace porque a veces tomamos todo por sentado.

No obstante, expresó: “Espero que Malcolm se estrene y la gente quiera volver a verme como actor, porque me encantaría volver a ese mundo”.