El actor de Peacemaker John Cena ha declarado que su cuerpo le “pide a gritos” que ponga fin a su carrera en la WWE.

A la estrella de 48 años solo le quedan 11 fechas con la WWE tras haber debutado como prácticamente un desconocido hace casi 25 años.

El año pasado, Cena anunció que se retiraría de la lucha libre a finales de 2025, y que el último año de su carrera serviría como una gira final.

El luchador devenido en actor admitió que, aunque la pasó “fantástico”, cree que “ha llegado el momento” de colgar las botas para dar paso a la siguiente generación.

open image in gallery John Cena en WrestleMania 41, en abril ( Getty )

“Cada parte de mí [desea que quedara más tiempo], pero mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”, contó Cena a Jimmy Fallon.

“Luzco un poco más joven de lo que soy, pero tengo 48 años; cumpliré 49 el año que viene. Estoy muy agradecido de que la WWE me haya dado casi 25 años para salir y hacer lo mío, y ser invisible; ha sido fantástico”, añadió.

Cena compartió que gran parte de su decisión de retirarse se basó en dar la oportunidad a talentos más jóvenes.

“También recuerdo cuando era un muchacho, allá por 2002, y pensaba que nunca tendría una oportunidad", expresó. “Me topé con una clase joven y hambrienta. Creo que si me quedo más tiempo, solo estoy quitándoles tiempo a esos chicos jóvenes que podrían ser la próxima oportunidad de causar un impacto. Es hora, hermano. Es hora”.

En sus últimas fechas como luchador activo en la WWE, Cena viajará a Irlanda, Francia y Australia, y también tendrá tres eventos en Estados Unidos. Su última lucha antes del retiro está prevista para diciembre, aunque al momento de redactar este artículo no se ha confirmado la fecha ni el rival.

Cuando se le preguntó si tenía un contrincante en mente, Cena confesó que no. “Nunca he trabajado así”, expresó. “Siempre he sido de fiar. Me presento y hago lo que me piden. Quiero que esta gira sea especial para el negocio. Mi objetivo siempre ha sido dejar la WWE mejor de lo que la encontré, y la persona que ellos consideren apropiada y que tenga esa energía, me parece bien”.

A principios de este año, Cena venció a Cody Rhodes en el evento principal de WrestleMania 41 para hacerse con su decimoséptimo campeonato mundial, todo un récord. Hace poco, Rhodes reconquistó el campeonato que perdió a manos de Cena en SummerSlam, en un combate que muchos consideraron el mejor de la carrera de Cena hacia el retiro.

open image in gallery El luchador devenido en actor se prepara para sus últimos combates con la WWE ( Getty Images )

Actualmente, Cena se encuentra promocionando la segunda temporada de su serie de superhéroes de DC Peacemaker, que regresa a la televisión el 21 de agosto.

El guionista y director James Gunn ya había adelantado que la serie contaría con un cameo “muy importante” en la segunda temporada.

“Más adelante en la temporada, veremos muchos otros personajes de otras partes del Universo DC y de Superman”, aseguró a Entertainment Weekly. “Incluso podría haber un cameo muy, muy, muy importante cerca del final de la serie”.

Traducción de Martina Telo