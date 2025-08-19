Usuarios de Netflix celebran la renovación de ‘Dept. Q’ para una nueva temporada

Los usuarios de Netflix celebran con entusiasmo la renovación de Dept. Q, a la que muchos llaman “la mejor serie nueva” de la plataforma.

El actor Matthew Goode volverá a interpretar al detective Carl Morck, quien seguirá resolviendo casos sin resolver, para alegría de los fans que temían que la serie terminara siendo cancelada de manera abrupta por Netflix.

Netflix dio en el blanco con la adaptación de las novelas del escritor danés Jussi Adler-Olsen: Dept. Q se volvió un éxito tras su estreno en mayo y muchos suscriptores la consideran la mejor serie que la plataforma ha lanzado en los últimos años.

Scott Frank, creador de Gambito de dama y showrunner de la serie junto con Chandni Lakahni, agradeció a la plataforma: “Estoy muy agradecido con Netflix, así como con nuestro increíble elenco y equipo, por arriesgarse una vez más para hacer posible esta locura mía”.

Matthew Goode, quien interpreta al detective Carl Morck, también expresó su entusiasmo: “Gracias a Netflix por darnos la oportunidad de seguir desarrollando las historias de Dept. Q”.

La segunda temporada contará de nuevo con los compañeros de Morck: Akram (Alexej Manvelov), Rose (Leah Byrne) y Hardy (Jamie Sives), y volverá a filmarse en Edimburgo.

Los fanáticos celebraron la noticia en redes. Uno escribió: “No aguanto la espera. ¡Por muchas temporadas más!”, mientras otro comentó: “Fantástica, me encantó la primera temporada”.

Otro espectador agregó: “Por fin la noticia que todos esperábamos”.

En una reseña de tres estrellas, el crítico de televisión de The Independent, Nick Hilton, calificó a Dept. Q como “un viaje cargado de tensión que mantiene al espectador atrapado de principio a fin”.

Hilton agregó: “Decir que la serie prioriza la trama por encima de los personajes podría sonar como una crítica disfrazada de elogio, pero es justamente lo que convierte a Dept. Q en un thriller eficaz”.

Netflix confirma la temporada 2 de ‘Dept. Q’ ( Netflix )

Esta no es la primera adaptación de Dept. Q: los libros de Jussi Adler-Olsen ya dieron origen a una exitosa saga cinematográfica en Dinamarca.

El personaje de Matthew Goode, un detective irritable y de mal carácter que lidera a un equipo de inadaptados, ha sido comparado con el espía interpretado por Gary Oldman en Caballos lentos.

Caballos lentos se ha convertido en un gran éxito para Apple TV+, que estrenará su quinta temporada en septiembre.

Al hablar de la renovación de Dept. Q, Netflix señaló: “Scott Frank nos trajo una narración de primer nivel que conquistó a la audiencia de Netflix en todo el mundo. No podemos esperar a ver qué descubren Morck y su equipo en la segunda temporada. Edimburgo, allá vamos de nuevo”.

Traducción de Leticia Zampedri