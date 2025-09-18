ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La cadena estadounidense ABC anunció que Jimmy Kimmel Live! fue retirado de su programación “por tiempo indefinido”, luego de que el presentador hiciera comentarios polémicos sobre la identidad de Tyler Robinson, el presunto atacante que mató al activista conservador Charlie Kirk.

El comentario que desató la controversia se emitió en el programa del lunes 14 de septiembre, cuando Kimmel dijo: “Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos, y de paso aprovecharon para sacar rédito político”.

Kimmel también aprovechó el tema para burlarse de Donald Trump y mostró un video viral donde el presidente hablaba sobre renovaciones en la Casa Blanca justo después de que le preguntaron cómo se sentía tras la muerte de Charlie Kirk.

“El viernes, la Casa Blanca bajó las banderas a media asta, lo cual generó algunas críticas. Pero, a nivel humano, se nota lo mucho que le afectó al presidente,” dijo Kimmel con ironía.

En el video, Trump respondió que estaba “bastante bien” y agregó: “Y por cierto, justo ahí donde se ven todos esos camiones, acaba de comenzar la construcción del nuevo salón de eventos de la Casa Blanca”.

Cuando la cámara volvió a Kimmel, el presentador comentó: “Sí, está en la cuarta etapa del duelo: la construcción”.

Y remató: “Así no llora un adulto el asesinato de alguien a quien llamaba su amigo. Así llora un niño de cuatro años cuando se le muere su pececito”.

Kimmel añadió que “algo no está bien” con Trump, luego de mostrar otro video donde el presidente mencionó las renovaciones de la Casa Blanca mientras hablaba sobre Charlie Kirk en el programa Fox & Friends.

Trump afirmó que, al recibir la noticia, “estaba ocupado con la construcción de algo importante… Llevan 150 años queriendo un salón de eventos en la Casa Blanca, ¿no? No hay ninguno; tienen que poner carpas en el jardín cuando viene Xi Jinping. Si llueve, se arruina todo”.

open image in gallery El comentario polémico de Kimmel sobre Kirk provocó la cancelación “indefinida” de su programa nocturno ( ABC )

Al momento de la muerte de Charlie Kirk, mientras encabezaba un evento en una universidad de Utah el 10 de septiembre, Jimmy Kimmel escribió en X (antes Twitter): “En lugar de señalar con el dedo, ¿podemos por un día estar de acuerdo en que dispararle a otro ser humano es algo horrible y monstruoso?

Mi familia y yo les enviamos todo nuestro apoyo a los Kirk y a todos los que han perdido seres queridos por culpa de la violencia armada”.

Por su parte, Donald Trump celebró la cancelación del programa de Kimmel. Desde su viaje oficial en Londres, publicó en Truth Social: “Grandes noticias para Estados Unidos: el poco visto programa de Jimmy Kimmel fue CANCELADO”.

El anuncio de ABC se produjo poco después de que Nexstar Media Group —el mayor operador de estaciones de televisión del país— informara que dejaría de transmitir el programa de Kimmel.

Nexstar posee el grupo de radiodifusión local más grande de Estados Unidos, con más de 200 estaciones propias o asociadas en 116 mercados, y un alcance de 220 millones de personas.

open image in gallery Charlie Kirk fue asesinado en Utah el 10 de septiembre ( Getty )

“Nexstar rechaza categóricamente los comentarios que hizo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y decidió reemplazar su programa en las señales afiliadas a ABC,” señaló la compañía en un comunicado.

Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, explicó: “Lo que dijo Kimmel sobre la muerte de Kirk fue ofensivo e insensible, sobre todo en un momento tan tenso para el país. No creemos que represente los valores ni las opiniones de las comunidades donde estamos presentes”.

Y agregó: “Seguir transmitiendo su programa no es lo mejor para el interés público. Por eso, optamos por retirarlo y dar paso a un debate más respetuoso y constructivo”.

La decisión de ABC también habría respondido a la presión de la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), quien amenazó con sancionar a Kimmel si la cadena no actuaba.

open image in gallery Trump celebró el despido “indefinido” de Kimmel ( YouTube/Getty )

Horas antes de que se hiciera pública la decisión, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designado por Trump, calificó las palabras de Kimmel como “realmente enfermizas”.

Carr también advirtió que su agencia podría responsabilizar a ABC, Disney y Jimmy Kimmel por los comentarios emitidos. Según dijo, el comediante parecía estar haciendo un esfuerzo deliberado por engañar al público y hacerles creer que el asesino de Kirk era un simpatizante de Trump.

Kimmel tenía previsto referirse a sus comentarios polémicos en el episodio del miércoles.

Traducción de Leticia Zampedri