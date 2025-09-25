Los creadores de ‘Stranger Things’ prometen el episodio más ambicioso y sorprendente de la temporada final

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, adelantaron que la temporada final incluirá uno de los episodios “más ambicioso y sorprendente” que hayan hecho.

La quinta temporada constará de ocho episodios lanzados en tres tandas:

- Los primeros cuatro llegarán a Netflix el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

- Los tres siguientes se estrenarán en Navidad y el último capítulo saldrá el 31 de diciembre.

En el Variety Entertainment & Technology Summit en Los Ángeles, Ross Duffer reveló que esta vez los jóvenes héroes de Hawkins serán mucho más proactivos:

“Lo que más nos emociona de esta temporada es que, desde el inicio, nuestros personajes están activos. Están buscando a Vecna.

No es que vivan su vida normal hasta que lo sobrenatural los sorprende, como solía pasar. Tienen que resolver este misterio. Aquí entran en ‘modo misión’ desde el episodio uno”.

El reparto de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Duffer añadió que la historia fue concebida tomando en cuenta el calendario de estrenos, a diferencia de la cuarta temporada, que se dividió en dos volúmenes debido a la pandemia:

“Ahora sabíamos desde el principio cuál sería el patrón de estrenos. En la temporada cuatro no fue así. No se escribió con eso en mente”.

“Estamos muy entusiasmados. Diseñamos la historia específicamente para ese esquema de estrenos. Esos primeros cuatro episodios, que llegarán en Acción de Gracias, conducen a uno de los episodios más ambicioso y sorprendente que hayamos hecho”.

A principios de este año, Netflix publicó una sinopsis oficial de la temporada final. Dice así: “Es otoño de 1987. Hawkins está marcado por el origen de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero está desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes”.

“La misión se complica, ya que el gobierno puso a la ciudad en cuarentena militar e intensificó la caza de Once, obligándola así a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se siente un temor intenso y familiar”.

“Se avecina la batalla final y, con ella, una oscuridad más poderosa y mortífera que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez”.

Traducción de Leticia Zampedri