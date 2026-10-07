Los fans del programa británico La granja de Clarkson están impacientes por una nueva temporada y se alegrarán al saber que el presentador Jeremy Clarkson regresará a sus pantallas mucho antes de lo esperado.

Si bien Clarkson (66) ha centrado su atención en la agricultura desde que se hizo cargo de la gestión de la granja Diddly Squat Farm, en la zona de los Cotswolds, Inglaterra, Reino Unido, el antiguo presentador de Top Gear regresa a sus días como piloto de automovilismo para un episodio especial de Clarkson's Farm.

El episodio, titulado ‘Jeremy Grows a Car: A Clarkson’s Farm Special’, se emitirá en Prime Video y en él Clarkson intenta construir su propio automóvil al estilo del Jaguar F-Type V6S.

El proyecto permitirá a Clarkson combinar su afición por la agricultura y la conducción, ya que el presentador, a quien se le diagnosticó cáncer de próstata en mayo de 2025 y que ahora está en remisión, intentará crear el vehículo utilizando únicamente materiales cultivados en la granja Diddly Squat Farm.

open image in gallery Clarkson compró en 2008 el terreno en el que ahora se encuentra la granja Diddly Squat Farm y se hizo cargo de su gestión en 2019 ( PA Archive )

En el programa, Clarkson se unirá al diseñador de automóviles Ian Callum CBE, el hombre detrás del F-Type original y el Aston Martin Vanquish, para diseñar un Jaguar que represente el estilo de vida británico moderno.

Por ejemplo, el interior del vehículo estará fabricado con cuero procedente de su ganado, y además intentará cultivar su propio lino para convertirlo en una fibra sostenible de vanguardia.

“Frustrado por los interminables pitidos, sonidos y la tecnología paternalista del automovilismo moderno, Jeremy ha decidido que si quiere un auto 'nuevo', no lo comprará, sino que lo construirá él mismo”, decía un comunicado de Prime.

open image in gallery Clarkson ha compartido su pasión por los automóviles en los programas ‘Top Gear’ y ‘The Grand Tour’ ( Getty )

“Jeremy Grows a Car” se emitirá en Prime Video el año que viene (aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial), y la sexta temporada completa de La granja de Clarkson llegará a finales de 2027.

El mes pasado, Clarkson dio algunas pistas sobre sus planes para su próximo programa de televisión una vez que finalice La granja de Clarkson, el programa galardonado en los Premios Nacional de Televisión británicos, cuya ceremonia ha presentado desde 2021.

“Actualmente estamos pensando en qué haremos después de La granja de Clarkson, y tendrá que ser algo más grande para destacar y protegernos de este ataque desde abajo”, dijo Clarkson, refiriéndose al auge de las nuevas plataformas de medios como YouTube.

“Tiene que ser increíblemente ambicioso. Algo que haga que la gente diga: '¿Qué demonios estás haciendo? ¡Es increíble!'”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello