Bridgerton rindió homenaje a dos integrantes de su equipo con una dedicatoria al final de su cuarta temporada.

El drama romántico de época, basado en las novelas de Julia Quinn, estrenó el jueves 26 de febrero los últimos cuatro episodios de esta nueva entrega, centrada en la historia de amor entre Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y la doncella Sophie Baek, encarnada por Yerin Ha.

Tras la escena final, la serie de Netflix incluyó un tributo a dos miembros fallecidos del equipo y, antes de los créditos, una tarjeta en pantalla decía: “En memoria de Nicholas Braimbridge y Tony Cooper”.

Braimbridge era artista escenográfico y trabajó tanto en la serie como en su spin-off, La Reina Charlotte: una historia de Bridgerton. En el equipo de producción también estaba Cooper, quien se desempeñaba como conductor del elenco en ambas producciones.

La directora de arte de Bridgerton, Alison Gartshore, le rindió homenaje a Braimbridge en mayo pasado y lo describió como “enormemente talentoso”.

En una página de GoFundMe creada para sus dos hijas, escribió que era un experto en acabados decorativos, reconocido por sus exquisitos trabajos de marmoleado y vetas de madera, un conocimiento que perfeccionó durante años con diseñadores de interiores de alto nivel y, más recientemente, en la industria del cine y la televisión.

Luke Thompson como Benedict Bridgerton, Yerin Ha como Sophie Baek en ‘Bridgerton’ ( Netflix )

Asimismo, señaló que trabajó muy de cerca con él y que fue una parte fundamental del departamento de arte, además de recordarlo como un hombre encantador, amable y divertido, “un verdadero caballero”, cuya partida los ha afectado profundamente.

Por su parte, Cooper desarrolló una extensa trayectoria como conductor en producciones de gran presupuesto. Fue conductor de unidad en las tres últimas películas de Harry Potter y también trabajó como conductor del elenco en La Cenicienta, en la biografía de Winston Churchill Las horas más oscuras, en la serie de Netflix The Crown y en la película de Marvel Viuda Negra.

Bridgerton se estrenó en Netflix en diciembre de 2020 y catapultó a la fama a los protagonistas de su primera temporada, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page. Producida por Shondaland, la compañía de Shonda Rhimes, la serie ha dedicado cada entrega a un hermano distinto de la familia Bridgerton: Daphne, interpretada por Dynevor, encabezó la primera temporada, mientras que Anthony, a cargo de Jonathan Bailey, lideró la segunda.

En la tercera, Colin, interpretado por Luke Newton, y Francesca, encarnada por Hannah Dodd, compartieron el protagonismo; en la actual, en cambio, la historia principal se centra en el romance de Benedict con Sophie. Además, la temporada se dividió en dos partes: los primeros cuatro episodios se estrenaron en enero y, un mes después, llegaron los cuatro finales.

Traducción de Leticia Zampedri