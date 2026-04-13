¿Por qué la nueva serie de Harry Potter genera tanta controversia? Amenazas de muerte y rechazo a J. K. Rowling

Las puertas de Hogwarts se abren una vez más y los fans ya pudieron ver el primer adelanto de la nueva serie de Harry Potter de HBO, protagonizada por Dominic McLaughlin en el papel del joven mago.

El esperado tráiler se lanzó el miércoles 25 de marzo y ofrece un primer vistazo a John Lithgow, Paapa Essiedu, Katherine Parkinson, Nick Frost y Janet McTeer interpretando a varios de los personajes icónicos de los libros, de cara a su estreno previsto para Navidad.

Sin embargo, pese al entusiasmo que generó el adelanto, el proyecto de HBO ha estado rodeado de polémica desde su anuncio en 2021. Entre los temas más comentados figuran las críticas por las opiniones de la autora J. K. Rowling y, más recientemente, las amenazas de muerte que algunos miembros del elenco han recibido.

Algunos, entre ellos Chris Columbus, director de las dos primeras películas de Harry Potter, incluso han cuestionado por qué este proyecto existe en primer lugar. Y, a menos de un año de su estreno, todo indica que la serie seguirá generando debate durante bastante tiempo.

Los polémicos comentarios de J. K. Rowling sobre las personas transgénero

open image in gallery Las opiniones de J. K. Rowling sobre la comunidad trans han generado una fuerte polémica ( YouTube )

Mientras crece la expectativa por la nueva adaptación de Harry Potter de HBO, las polémicas declaraciones de J. K. Rowling sobre la comunidad trans siguen siendo un tema difícil de evitar para muchos.

La autora, de 60 años, enfrentó una fuerte reacción de parte de los fans en diciembre de 2019, después de publicar un tuit en apoyo a Maya Forstater, una mujer que perdió su trabajo en un centro de investigación sobre pobreza tras publicar mensajes en redes sociales en los que cuestionaba los planes del gobierno para permitir que las personas se autoidentificaran con otro género.

Más tarde, Rowling también criticó el uso del término “personas que menstrúan”, una expresión utilizada para incluir a personas trans y no binarias. Además, cuestionó la idea de que el sexo biológico no sea real y afirmó que algunos jóvenes con problemas de salud mental están siendo empujados hacia tratamientos hormonales y cirugías.

Estas declaraciones provocaron que algunos fans amenazaran con boicotear la serie y también generaron críticas hacia los actores por decidir participar en el proyecto.

John Lithgow, quien interpretará a Dumbledore, reveló en marzo que incluso llegó a considerar abandonar el papel debido a la polémica y a las críticas en torno al proyecto. Un mes antes, Aud Mason-Hyde, su coprotagonista en la película Jimpa y quien se identifica como persona no binaria, había señalado que la decisión de Lithgow de aceptar el rol resultaba “un poco dolorosa” y “difícil”.

De hecho, Lithgow es uno de los actores que ha marcado distancia de las opiniones de Rowling. En febrero, el actor calificó sus posturas como “irónicas e inexplicables”.

Al referirse a las críticas, Lithgow aclaró que no comparte las opiniones de J. K. Rowling sobre los derechos de las personas trans y que, de hecho, le parecen “irónicas e inexplicables”, sobre todo si se tiene en cuenta que sus libros “claramente están del lado de los ángeles, en contra de la intolerancia y el prejuicio”.

En junio, Nick Frost, quien interpreta a Hagrid, también se pronunció sobre los comentarios de la autora. “Ella tiene derecho a su opinión y yo a la mía; aunque no coinciden de ninguna manera”, afirmó.

Por su parte, Paapa Essiedu, quien dará vida a Severus Snape en la serie, firmó en mayo una carta en la que se pedía a la industria del entretenimiento tomar medidas para defender los derechos de las personas trans.

Amenazas racistas: “Renuncia o te voy a matar”

open image in gallery Paapa Essiedu como Severus Snape en ‘Harry Potter' ( HBO )

Paapa Essiedu hará historia en el universo de Harry Potter al convertirse en el primer actor negro en interpretar a Severus Snape, el personaje que el fallecido Alan Rickman llevó a la pantalla con gran reconocimiento en las películas originales. Sin embargo, en marzo el propio Essiedu reveló que su elección para el papel también ha provocado amenazas de muerte en internet.

El actor, de 35 años, contó a The Times que recibió mensajes con tintes racistas después de que se anunciara su elección para el papel. “Me dijeron: ‘Renuncia o te voy a matar’”, relató. Aunque no denunció estos mensajes ante las autoridades, admitió que la situación sí le afectó a nivel emocional. “Mentiría si dijera que no me impactó”, señaló.

La participación de Essiedu se confirmó en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha sido blanco de ataques de quienes se oponen a que Snape sea interpretado por un actor negro en la nueva serie. Ante estas críticas, Jason Isaacs —quien interpretó a Lucius Malfoy en las películas— salió en su defensa en julio del año pasado y aseguró que Essiedu es uno de los “mejores actores” que ha visto en su vida. Además, afirmó que quienes lo atacan en redes sociales están siendo racistas.

La producción refuerza la seguridad tras amenazas de muerte

Después de que Paapa Essiedu revelara que recibió amenazas de muerte por su casting, el director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, confirmó que la producción implementó “serias medidas de seguridad” para proteger al elenco.

En declaraciones a Variety el miércoles 25 de marzo, el ejecutivo explicó que, con una base de fans tan apasionada y muchas opiniones en juego, la situación “puede volverse intimidante” para los actores. Por eso, aseguró que el rodaje cuenta con un “equipo de seguridad sólido” en el set.

Un día después, Bloys también comentó a Deadline que los actores fueron advertidos de que podrían enfrentarse a comportamientos “desagradables y agresivos” por parte de algunos fans. Según explicó, el equipo conversó con ellos sobre lo que podían llegar a enfrentar, especialmente en redes sociales, y sobre cómo manejar ese tipo de situaciones.

Exdirector de Harry Potter cuestiona el proyecto: “¿Para qué?”

open image in gallery Chris Columbus dirigió las dos primeras películas de Harry Potter ( AFP via Getty Images )

Las críticas a la nueva serie de Harry Potter no vienen solo de los fans. El director Chris Columbus, quien dirigió las dos primeras películas de la saga, también cuestionó la decisión de volver a adaptar la franquicia y señaló las similitudes entre la nueva producción y las películas originales.

Sus comentarios surgieron después de que se difundieran imágenes de Nick Frost caracterizado como Hagrid, en las que aparece con un vestuario muy similar al que usaba Robbie Coltrane en las películas. Al mismo tiempo, Warwick Davis retomará el papel del profesor Filius Flitwick en la serie, personaje que ya interpretó a lo largo de toda la saga cinematográfica.

El director, que estuvo a cargo de Harry Potter y la piedra filosofal y de Harry Potter y la cámara secreta (2002), comentó en agosto que las fotos le provocaron una sensación de “déjà vu”, lo que lo llevó a preguntarse cuál era el sentido de hacer un remake.

“Pensé que el vestuario y todo lo demás iba a ser diferente, pero es más de lo mismo. Al final, todo va a ser igual”.

Traducción de Leticia Zampedri