Paulina Dávila desafía estereotipos sobre la discapacidad en nueva serie de Netflix ‘Santita’

María José Cano, una ginecóloga de renombre en Tijuana, México, se convierte en el centro de atención en la nueva serie de Netflix Santita. La doctora, conocida por atender partos de emergencia en campamentos de migrantes y por usar una silla de ruedas, desafía los estereotipos convencionales a través de su personaje.

El director Rodrigo García describe a Cano como una profesional "exitosa, de cierta edad, muy vividora, muy arriesgada", pero su visión va más allá de la mera descripción. García busca "desmantelar ideas preconcebidas" sobre la discapacidad, refiriéndose específicamente a "esa especie de santidad que a veces se le proyecta a la gente que tiene una discapacidad", según declaró en una entrevista por videollamada desde Toronto.

La serie, que se estrena este miércoles, marca la primera incursión de García en este formato tras dirigir largometrajes como Las locuras y Four Good Days.

Los guionistas Luis Cámara y Gabrielle Galanter fueron los encargados de crear el universo de María José, apodada "Santita", quien es interpretada por la actriz colombiana Paulina Dávila.

open image in gallery La serie se estrna este miércoles en Netflix ( Netflix via AP )

Años antes, Santita se atrevió a dejar en el altar a su novio Alejandro, a quien da vida Gael García Bernal. Pero la vida de ambos se vuelve a cruzar cuando Cecilia, la ahora esposa de él, interpretada por Ilse Salas, acude a su consultorio ginecológico para buscar su ayuda.

A su vez, Santita no ha dejado de tener sentimientos por Alejandro, pero ya está en una relación con el médico Mauricio (Erik Hayser).

No todo es romance, también le gusta apostar en el hipódromo y las peleas de gallos. Tampoco tiene problemas en pedir prestado a desconocidos y la relación con su familia es bastante complicada.

Para Dávila esta es su primera interpretación protagónica como un personaje en silla de ruedas.

“Es su vehículo para interactuar con el mundo, pero ella es mucho más que su silla”, dijo Dávila. Es “una mujer inusual, también imperfecta”.

La producción contó con la asesoría de la activista Maryangel García-Ramos, fundadora de Mujeres Mexicanas con Discapacidad y líder de diversidad en la universidad Tec de Monterrey. García-Ramos también usa silla de ruedas.

La preparación de Dávila incluyó entrenamiento con la silla, natación, patinaje, así como aproximarse a temas de discapacidad y política social durante meses previos al rodaje.

La falta de rampas y otros problemas de accesibilidad en ciudades de Latinoamérica como la Ciudad de México, así como la inseguridad y discriminación que enfrentan las mujeres con discapacidad, también son abordados en la serie.

“Me hizo tener una mirada nueva ante el mundo que antes no tenía. Y eso es un cambio profundo y es algo que se queda conmigo”, dijo Dávila.

Algo que caracteriza a la serie es que no busca infantilizar o romantizar a las personas con discapacidad. Su historia nos muestra un lado mucho más complejo y profundo, en el que hay claroscuros en su personalidad.

“Yo pienso que justamente el atractivo mayor de Santita es que no busca ser correcta y que no busca ni ser santa, es verdaderamente genuina y auténtica”, dijo Dávila. “Ella vive por su propia ley y yo creo que eso es muy refrescante, como un personaje que no pide perdón ni permiso”.