Oscar Isaac y Carey Mulligan, protagonistas de la segunda temporada de la serie Bronca, tomaron una decisión en el set que resultó bastante costosa.

Las estrellas de Hollywood protagonizan los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix, interpretando a una pareja cuyo matrimonio comienza a desmoronarse después de que sus vidas chocan con las de una pareja recién comprometida (Cailee Spaney y Charles Melton).

Durante la temporada de ocho episodios, hay muchas escenas de rabia y pasión, y se ha revelado que, en ciertos momentos, Isaac y Mulligan escuchaban música mientras interpretaban los movimientos característicos de sus personajes.

open image in gallery Oscar Isaac en la segunda temporada de ‘Bronca’ ( Netflix )

Sin embargo, a la hora de editar, hubo que eliminar estos auriculares y, según el creador Lee Sung Jin, “costaron una fortuna para borrarlos digitalmente”.

En un pódcast donde analizaban el primer episodio, Sung Jin dijo: “Ustedes dos siempre estaban escuchando canciones mientras actuaban”.

Isaac reveló que inicialmente tenía uno para una escena en la que tocaba un sintetizador Moog, pero disfrutó tanto de la experiencia que pensó en escuchar canciones que encajaran con las escenas que debía interpretar. Después de contarle su plan a Mulligan, ella también le pidió un par.

Ambos llevaron audífonos para una escena en particular en la que sus personajes se besan apasionadamente.

“Fue increíble porque todo coincidió a la perfección con el momento”, dijo Mulligan, y añadió: “El ritmo caía justo en el [beso]. Estábamos encantados cada vez, decíamos: ‘¡Pasó de nuevo!’”.

Por su parte, Isaac relató: “Sí, el ritmo encajaba a la perfección. Tuvimos que hacerlo porque no podíamos reproducir la música por encima del audio, así que nos gustó mucho [llevar los auriculares]. Pensamos: '¿Por qué no seguimos haciéndolo en otras escenas?' Y así empezamos a hacerlo, y fue genial”.

open image in gallery Carey Mulligan en la segunda temporada de ‘Bronca’ ( Netflix )

Durante otra escena que involucraba chantaje, la pareja estaba escuchando música “realmente caótica” de Thom Yorke y Mark Pritchard, lo que, según Isaac, “aumentó la tensión”.

Sin embargo, una canción que no encajaba con el ritmo fue una sugerida por Mulligan: el éxito de Meat Loaf de 1993, ‘I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)’.

“Hicimos tantas tomas de la escena del chantaje que al final dije: '¡Probemos con Meat Loaf!'. A mitad de camino, reconocimos que no funcionaba”.

La segunda temporada de Bronca ya está disponible en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello