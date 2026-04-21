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‘Daredevil: Born Again’: ¿cuándo se estrena el siguiente capítulo de la temporada 2?

En esta última entrega, vemos a Daredevil reuniendo aliados para enfrentarse al villano Wilson Fisk, recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York

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Tráiler de ‘Daredevil: Born Again’, segunda temporada

Ya se estrenó la segunda temporada de Daredevil: Born Again y Charlie Cox vuelve a usar la máscara de cuernos, pero tendrá que aprender a luchar desde las sombras.

En esta última entrega de la serie de Marvel, vemos a Daredevil reuniendo aliados para enfrentarse a Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) —también conocido como Kingpin—, el recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, y a su Fuerza Especial contra los Justicieros.

Los fans también podrán ver a algunos de sus personajes favoritos con el regreso de Benjamin Poindexter/Bullseye (Wilson Bethel) y Jessica Jones (Krysten Ritter).

¿Saldrá Daredevil en la nueva película de Spider-Man?

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Desde que se estrenó el tráiler de Spider-Man: un nuevo día, los espectadores se han preguntado si ha revelado detalles de la segunda temporada de Daredevil: Born Again.

Esto se debe a que, en el tráiler, vemos a Spider-Man/Peter Parker (Tom Holland) recibiendo la llave de la ciudad de manos de un alcalde, y no es Fisk.

En su lugar, es Sheila Rivera (Zabryna Guevara), lo que ha llevado a los fans a preguntarse si el mandato de Kingpin como alcalde terminará antes del final de la segunda temporada.

Tendremos que esperar y ver.

¿Cuándo es la fecha de estreno para la segunda temporada?

El estreno del primer episodio de la segunda temporada es el 24 de marzo, y los episodios se lanzarán semanalmente todos los martes en Disney+.

¿Cuál es el calendario de estreno de los episodios?

Aquí está el calendario de estrenos de la segunda temporada de Daredevil, que consta de ocho episodios:

  • Episodio 1: marzo 24, 206
  • Episodio 2: marzo 31, 2026
  • Episodio 3: abril 7, 2026
  • Episodio 4: abril 14, 2026
  • Episodio 5: abril 21, 2026
  • Episodio 6: abril 28, 2026
  • Episodio 7: mayo 5, 2026
  • Episodio 8: mayo 12, 2026

¿Habrá una tercera temporada?

Buenas noticias para los fans: la tercera temporada de Daredevil: Born Again ha recibido luz verde y el rodaje comenzará este verano, con el estreno previsto para la primavera de 2027.

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Pero mientras esperamos la próxima temporada, hay mucho para mantener a los fans satisfechos con el estreno de Spider-Man: un nuevo día (31 de julio de 2026) y Avengers: Doomsday (18 de diciembre de 2026).

Traducción de Sara Pignatiello

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