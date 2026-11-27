Donald Trump Jr. criticó un sensual video promocional que Netflix publicó de la serie de misterio y asesinatos The Hunting Wives con motivo del Día de Acción de Gracias.

El jueves, la plataforma compartió una escena en la que Sophie, interpretada por Brittany Snow (Notas perfectas), y Margo, a quien da vida Malin Åkerman (27 bodas), se besan con pasión en una cama y se dicen “Te amo”, junto al mensaje: “El plato de este Día de Acción de Gracias”.

La publicación provocó la reacción del hijo del presidente, quien escribió en X: “¿Qué les pasa? ¡Es Día de Acción de Gracias!”.

Sin embargo, Netflix continuó con la promoción y compartió otro fragmento de la serie en el que los personajes de Dermot Mulroney y Evan Jonigkeit conversan sobre sus esposas. “Tú y yo sabemos que nuestras esposas tuvieron algo entre ellas”, comenta el personaje de Mulroney, en un video que la plataforma acompañó con una pregunta: “¿Feliz Día de Acción de Gracias?”.

open image in gallery Donald Trump Jr. criticó el sensual video promocional de Netflix para la serie de misterio y asesinatos ‘The Hunting Wives’ ( Getty Images/Netflix )

Basada en la novela de suspenso que May Cobb publicó en 2021, la serie sigue la historia de Sophie, interpretada por Brittany Snow, una mujer que termina involucrada en un círculo de amas de casa adineradas de Texas, rodeado de escándalos y liderado por Margo, el personaje de Malin Åkerman. La producción regresó el Día de Acción de Gracias con ocho nuevos episodios.

Desde su estreno en julio de 2025, la primera temporada acumuló más de 35 millones de visualizaciones y alcanzó el primer puesto en Netflix en diez países, incluido Estados Unidos. El éxito continúa con la segunda entrega, que ya ocupa el tercer lugar en ese país, mientras se prepara una tercera temporada.

En una entrevista reciente con The Independent, Joyce Glenn, quien interpreta a Monae, aseguró que los seguidores de The Hunting Wives “ni se inmutarán” ante los nuevos giros de la trama, después de todo lo ocurrido en la turbulenta primera temporada, y adelantó que no habrá temas prohibidos en los nuevos episodios.

open image in gallery The Hunting Wives, de Netflix, logró entrar entre las diez producciones más vistas en varios países ( Netflix )

“Ya están preparados para todos los excesos y desenfrenos que vamos a mostrar”, afirmó.

Por su parte, Åkerman, conocida por sus papeles en La propuesta y Watchmen, reveló anteriormente que se inspiró en la primera dama Melania Trump para interpretar a su personaje.

En declaraciones a Vulture, Åkerman explicó que, durante el rodaje, el equipo creativo comparó a Margo, la líder del grupo, con Melania Trump, ya que ambas llegaron al matrimonio con hombres adinerados en circunstancias muy distintas de las que enfrentarían después. Según la actriz, las expectativas sobre su personaje también cambian cuando su esposo decide dedicarse a la política, al igual que ocurrió con la primera dama.

“Esa fue la única referencia”, aclaró Åkerman. “Por lo demás, se trata de la alta sociedad. He convivido con aristócratas y personas de esos círculos, y he visto los juegos de poder que se dan entre ellos. Por decirlo de alguna manera, no creo que la ‘autenticidad’ sea precisamente lo que los caracteriza”.

Traducción de Leticia Zampedri