La casa de Brooklyn que Lily Allen y David Harbour compartieron durante sus cuatro años de matrimonio ha salido a la venta por 8 millones de dólares.

La propiedad fue listada pocos días después del lanzamiento del nuevo álbum de la cantante británica, un trabajo de tono confesional en el que relata la dolorosa separación de la pareja, ocurrida el año pasado.

El primer tema del disco, titulado ‘West End Girl’, hace referencia directa a la lujosa vivienda de cuatro pisos.

“Y ahora estamos todos aquí, nos mudamos a Nueva York / Encontramos un lindo alquiler cerca de una pequeña escuela / Ahora estoy viendo casas de cuatro o cinco pisos / Y tú encontraste una casa de piedra rojiza, dijiste: ‘¿La quieres? Es tuya’”, canta Allen en la canción que abre el álbum.

“Así que la compramos / Conseguimos una buena hipoteca / Billy Cotton la remodeló / Todos los muebles fueron hechos por encargo / Yo no podía pagar esto / Tú insististe / Me sentí algo incómoda”

Aunque Allen expresa incomodidad con el costo de la vivienda, ella y el actor de Stranger Things la compraron en 2021 por 3,35 millones de dólares, casi la mitad de su precio actual.

El aumento en el valor se debe, en parte, a una ambiciosa renovación dirigida por el diseñador Billy Cotton y el arquitecto Ben Bischoff.

open image in gallery Lily Allen y David Harbour se separaron el año pasado tras casi cuatro años de matrimonio ( Getty Images )

open image in gallery La antigua casa de Lily Allen y David Harbour en Carroll Gardens está a la venta por 8 millones de dólares ( Hayley Ellen Day for Carl Gambino of the Gambino Group at Compass )

El anuncio en línea describe la vivienda como un apartamento ecléctico, con una “narrativa estratificada de encanto inglés tradicional, sensibilidad moderna de Brooklyn e influencia italiana marcada”. La propiedad, ubicada en el barrio familiar de Carroll Gardens, en Brooklyn, requiere un pago inicial estimado de 1,59 millones de dólares y una hipoteca a 30 años con una tasa del 6,8 %, lo que equivaldría a un costo mensual cercano a los 43.519 dólares.

Esta casa del siglo XIX, situada en una calle arbolada, se volvió viral tras aparecer en Architectural Digest a principios de 2023.

En el video, que mostraba un recorrido por la vivienda —a la que los hijos de Allen llamaban “la casa payaso”, según relató ella misma—, estalló una ola de comentarios en redes sociales por su decoración arriesgada y un detalle en particular: el baño alfombrado.

Cuando el actor David Harbour fue consultado sobre esa elección en el programa de Seth Meyers, respondió: “Tomé muy pocas decisiones en esta casa”. Y agregó entre risas: “Pero me gusta”.

“Hay algo romántico en un baño alfombrado”, dijo David Harbour. “[Te hace sentir] como si estuvieras en el París de los años veinte”.

Cuando el presentador Seth Meyers le mencionó las críticas en redes por la alfombra, Harbour se rio y respondió: “Creo que desde el covid, todos se pusieron superintensos, ¿me entiendes? ¡Unos aguafiestas! Es como: ‘ya, relájense, es solo un poco de moho’.”

Además de la alfombra con flores, el baño incluye una bañera independiente y una chimenea. En el piso superior, el dormitorio principal también generó debate en redes sociales, ya que no tiene ventanas.

open image in gallery El baño de la casa en Brooklyn generó debate en redes por su alfombra con estampado floral ( Hayley Ellen Day for Carl Gambino of the Gambino Group at Compass )

open image in gallery La expareja renovó la casa y duplicó su valor ( Hayley Ellen Day for Carl Gambino of the Gambino Group at Compass )

open image in gallery Lily Allen y David Harbour compraron la casa en 2021 por 3,35 millones de dólares ( Gloria Kilbourne for Carl Gambino of the Gambino Group at Compass )

En la planta principal, la sala de estar cuenta con molduras en el techo, chimenea y un jardín trasero privado, mientras que la cocina se distingue por su luz natural y una lámpara de araña de gran tamaño. El tercer piso alberga dos habitaciones para invitados, un salón con tragaluz y una oficina en casa, según se detalla en el anuncio.

Actualmente, la propiedad está desocupada. Harbour ha regresado a su apartamento en el West Village —que también es mencionado varias veces en el nuevo álbum de Allen—, mientras que la cantante y sus dos hijas se mudaron de nuevo a Londres.

Traducción de Leticia Zampedri