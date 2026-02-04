The Last of Us cambió el reparto de un papel principal en la próxima tercera temporada debido a conflictos de agenda.

Basado en la exitosa franquicia de videojuegos del mismo nombre, el drama postapocalíptico sigue a una sociedad que se colapsó después de que una infección fúngica masiva transformara a la mayor parte de la sociedad en criaturas similares a los zombis.

Bella Ramsey volverá en el papel principal de Ellie para una nueva temporada en 2027, pero Manny, un personaje introducido en la segunda temporada, ya no será interpretado por Danny Ramirez.

Manny forma parte del grupo Frente de Liberación de Washington (WLF). El grupo ayudó a Abby (Kaitlyn Dever) a localizar a Joel (Pedro Pascal), el mentor de Ellie, a quien culpaba de la muerte de su padre.

La tercera temporada cambiará el punto de vista de Ellie por el de la Abby de Dever, lo que significa que Manny tendrá un papel más importante.

Deadline informa que en Spider-Man: sin camino a casa el actor Jorge Lendeborg Jr ocupará el lugar de Ramirez; el actor abandonó la serie para poder cumplir sus compromisos con otro proyecto.

open image in gallery Danny Ramirez abandona The Last of Us ( HBO )

Se desconoce qué proyecto impidió a Ramírez retomar su papel en The Last of Us , pero está previsto que protagonice la tragicomedia The Juice, al estilo de El lobo de Wall Street, y un remake modernizado de Caracortada.

También volverá a interpretar su papel de Joaquin Torres en Capitán América: un nuevo mundo en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

Junto a Lendeborg Jr. en la tercera temporada de The Last of Us estará Clea DuVall, cuya impresionante producción televisiva incluye Carnivale, Better Call Saul, Veep y El cuento de la criada. Interpretará a un miembro de los Serafines, un grupo violento que sacrifica a sus enemigos en inquietantes rituales.

Otros créditos de Lendeborg Jr. incluyen la comedia romántica Love, Simon y el spin-off de Transformers Bumblebee.

open image in gallery Jorge Lendeborg Jr sustituirá a Danny Ramirez como Manny en The Last of Us ( Getty Images )

Isabela Merced (Dina), Gabriel Luna (Tommy) y Jeffrey Wright (Isaac) regresarán para la nueva temporada, que ya está en fase de producción.

The Last of Us está co-creado por Craig Mazin (Chernóbil) y Neil Druckmann, el hombre detrás del exitoso videojuego.

Sobre si la nueva temporada sería el final de la serie, el presidente de HBO, Casey Bloys, declaró a Deadline a principios de esta semana: “Eso parece, pero en este tipo de decisiones nos remitimos a los directores de la serie. Así que puedes preguntarles”.

Traducción de Olivia Gorsin