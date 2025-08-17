‘Cuerpos de TV’ en Netflix desata indignación tras revelar que una concursante de ‘The Biggest Loser’ casi muere

Nuevo documental de Netflix para televisión: Cuerpos de TV: La realidad de ‘The Biggest Loser’, reveló cómo una concursante estuvo a punto de morir por un fallo orgánico durante el rodaje del programa de adelgazamiento, lo que desató la indignación entre los espectadores.

El documental, de tres episodios, presenta entrevistas con antiguos concursantes, entrenadores y productores del reality show, en las que hablan de lo que ocurría tras bambalinas y de cómo se hizo realidad el programa. Sin embargo, lo que impactó a muchos espectadores fue cuando una concursante habló de su experiencia cercana a la muerte.

La concursante de la octava temporada, Tracey Yukich, recordó durante la docuserie que al principio de su participación en el programa había un reto que exigía a los concursantes correr un kilómetro y medio en la playa antes de empezar a ponerse en forma.

Después de que Yukich se esforzara por llegar a la meta, se desplomó mientras los profesionales médicos corrieron a socorrerla y empezaron a decir que no respondía.

“No recuerdo mucho”, admitió. “Recuerdo haber oído el helicóptero. Me sentí como si estuviera flotando. Y entonces mi abuelo estaba allí. Y vi oscuridad. Pero luego vi la luz. Así que lo supe, supe que morí ese día”.

‘The Biggest Loser’ se emitió en NBC de 2004 a 2017 antes de volver para un reboot en 2020 en USA Network ( Getty Images )

Aunque se supuso que la concursante se estaba recuperando de un golpe de calor, reveló que había desarrollado rabdomiólisis, que es una lesión muscular poco frecuente que provoca la descomposición de los músculos del cuerpo.

“Mis órganos estaban literalmente colapsados”, explicó Yukich. “No me di cuenta de que tenía rabdomiólisis. Y la rabdomiólisis es la forma que tiene tu cuerpo de decir: ‘Me voy a apagar’. Empezó en el hígado, luego en los riñones y finalmente en el corazón. Y ahí es donde casi muero”.

A pesar de que el equipo médico del reality show quería enviarla a casa tras la lesión, ella luchó por quedarse. Sin embargo, como los entrenadores del programa la presionaban constantemente, Yukich admitió que no seguía sus consejos, sino los del asesor médico del programa, el Dr. Robert Huizenga.

Posteriormente estuvo en el programa hasta que la eliminaron después de ocho semanas.

Muchas personas no tardaron en reaccionar a la historia de Yukich en X y cuestionaron por qué no se daba más prioridad a la salud de la concursante.

“Estoy viendo Cuerpos de TV: La realidad de ‘The Biggest Loser’ en Netflix. Apenas comían y hacían ejercicio durante más de 8 horas al día”, se leía en una publicación. “Bob y Jillian estaban locos. Una concursante casi muere, y Jillian y Bob se enojaron porque estaba haciendo caso al médico en vez de hacer ejercicio. ¡CASI SE MUERE!”.

Otro usuario de X contestó: “Estoy de acuerdo contigo. Bob y Jillian desobedecían abiertamente las normas del médico y animaban activamente a los concursantes a poner en peligro su salud. Deberían haber sido demandados junto con los productores y PTB. Los índices de audiencia (el dinero) importaban más que la salud de estas personas. Asqueroso”.

Según Huizenga, a pesar de que regularmente les decía que debían comer entre 1.200 y 2.000 calorías al día, los concursantes confiaban más en lo que les decían sus entrenadores, que era comer unas 800 calorías. El asesor médico también admitió que no se le consultó sobre ninguna de las ideas de reto del programa ni sobre si serían o no seguras desde el punto de vista médico.

“Muchos profesionales en el ámbito de la medicina tienen complejo de Dios”, afirma Bob Harper, uno de los entrenadores del programa. “Pero nadie iba a decirnos lo que teníamos que hacer en cuanto a dieta y ejercicio. Eran nuestros planes de comidas y nuestro programa de ejercicios”.

Cuerpos de TV: La realidad de ‘The Biggest Loser’ estará disponible en Netflix a partir del 15 de agosto.