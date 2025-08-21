La directora del éxito de Netflix ‘Las guerreras K-pop’ deja pistas sobre una posible secuela

La directora de Las guerreras K-pop, Maggie Kang, insinuó que una posible secuela de la película animada exploraría las historias de origen de sus tres protagonistas femeninas.

Estrenada el 20 de junio en Netflix, Las guerreras K-pop fue codirigida por Chris Appelhans y cuenta con un elenco de voces encabezado por Arden Cho (Teen Wolf) y el reconocido actor de K-dramas Ahn Hyo Seop, junto a May Hong y Yoo Ji Young. El reparto de voces secundario incluye a Kim Yun Jin, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y a la estrella de El juego del calamar, Lee Byung Hun.

La película combina acción, fantasía y música para contar la historia de HUNTR/X, un popular grupo femenino de K-pop integrado por Rumi (Cho), Mira (Hong) y Zoey (Yoo), que llevan una doble vida: son estrellas del pop durante el día y cazadoras de demonios por la noche.

Sus poderes provienen de la música, que alimenta el Honmoon, una barrera mística que protege a la humanidad de criaturas que roban almas. Pero la misión de la banda —heredada de generación en generación— se ve amenazada cuando surge un grupo rival, los Saja Boys, liderados por Jinu (Ahn), quienes en realidad son demonios decididos a destruir la barrera.

En entrevista con Entertainment Weekly, la directora Maggie Kang explicó que las historias de origen de las integrantes de HUNTR/X quedaron fuera de la primera entrega:

“Tratamos de hacer una historia de origen que no fuera exactamente una historia de origen, con un concepto totalmente nuevo para el público. ¿Qué llevó a estas chicas a unirse a HUNTR/X y convertirse en cazadoras de demonios? ¿Cuál es la historia de cada una? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Cómo fue ese viaje?”.

“La película no tenía realmente el espacio para mostrar todo eso. Tuvimos que decidir qué era esencial para la historia, y solo eso fue lo que incluimos. En algunos casos dijimos: ‘No, esto no es fundamental para esta película; quizá pueda contarse en otra ocasión’”.

Kang adelantó además: “Podemos revelar más de ese trasfondo en una secuela”.

En una entrevista previa con Variety añadió: “Dejamos preparado mucho material para desarrollar sus historias de origen. Es evidente que quedaron muchas preguntas abiertas y aspectos sin explorar, pero tuvimos que hacerlo así porque en 85 minutos no se puede contar todo lo que uno quisiera”.

“Esta fue la historia de Rumi, y también tenemos los orígenes de Zoey y Mira. Incluso intentamos incluirlos en la película, pero no funcionó. Esta no era la historia para contarlos”.

Las actrices de voz de las protagonistas ya expresaron su interés en volver para una posible secuela, que todavía no ha sido confirmada por Netflix. Sin embargo, el panorama es prometedor: la cinta registra un 97 % de aprobación de la crítica y un 91 % de la audiencia en Rotten Tomatoes.

Ahn expresó que le “encantaría” retomar a su personaje de alguna forma, ya que el final de la película sugiere que Jinu sacrificó su alma —y con ello su vida— para ayudar a Rumi a reconstruir el Honmoon.

“Jinu entregó su alma, así que nunca imaginé realmente cómo podría regresar”, declaró Ahn a USA Today. “Como fan de Jinu, por supuesto que me encantaría verlo volver. Pero no depende de mí”.

Por su parte, Arden Cho también manifestó su deseo de un reencuentro entre Jinu y Rumi. En entrevista con Variety señaló: “¡Me encantaría ver si podemos rescatar a Jinu! Es un mundo mágico, ¿no? Siento que las posibilidades son infinitas, y nuestros increíbles guionistas y directores dejaron todo un poco abierto. Cualquier cosa es posible”.

En un reporte de The Wrap publicado el mes pasado, se señaló que están en marcha dos secuelas para conformar una trilogía, además de una adaptación en acción real y un musical teatral, según fuentes cercanas a la producción.

A comienzos de este mes, la canción ‘Golden’, interpretada por HUNTR/X, alcanzó el número uno tanto en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos como en el Official Singles Chart del Reino Unido.

El tema fue grabado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dieron voz a las integrantes de HUNTR/X en las partes musicales de la película.

Desde su estreno en junio, Las guerreras K-pop se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix y actualmente ocupa el cuarto lugar entre las cintas más vistas de la plataforma a nivel global.

