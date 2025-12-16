Muerte de Tucker Genal: fallece la estrella de TikTok pocas horas después de su última publicación

La estrella de TikTok Tucker Genal murió a los 31 años.

El influencer, conocido por sus 2,5 millones de seguidores por hacer videos con sus hermanos Carson y Connor, fue encontrado muerto por suicidio en su casa de California este jueves, según la web del forense de Los Ángeles.

Horas antes de su muerte, Genal colgó un video en TikTok en el que mostraba una foto de cada mes del año.

“Ojalá pudiera revivir algunos de estos momentos”, escribió. “Aquí hay una foto de cada mes de este último año”.

Los hermanos de Genal anunciaron su muerte con un desgarrador homenaje compartido en Instagram el lunes.

Tucker Genal tenía más de 2,5 millones de seguidores en TikTok al momento de su muerte

“Ni siquiera sé por dónde empezar. Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor, toda mi vida la pasé admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe”, escribió Carson en la publicación.

“Sé con certeza una cosa, y es que seguiré admirándote durante el resto de mi vida hasta que volvamos a encontrarnos. Eras la persona más amable que conocí y el mejor hermano que cualquiera desearía tener”.

Genal solía compartir videos de sí mismo haciendo sátiras, retos virales y juegos de mesa con sus hermanos que normalmente implicaban comida. Anteriormente era conocido por compartir contenidos sobre relaciones con su exnovia, Cortney Gibson, pero terminaron su relación a principios de este año. Gibson aún no se pronunció sobre la muerte de su exnovio.

Los fans inundaron el último post de Genal con emotivas reacciones tras la noticia de su muerte.

“Hombre destruido”, escribió una persona. “Aunque no conozcas a alguien personalmente, viéndolo día a día en Internet, consigues una extraña conexión con él. Esto es terrible”.

Otro añadió: “No lo conocía personalmente. Me sentaba por la noche y veía tus videos de ti y tu hermano comiendo. Me ayudó cuando estaba pasando por mucho dolor mental. Gracias por ayudarme a superar un momento difícil. Ojalá alguien, cualquiera, hubiera hecho lo mismo por ti”.

Otros reconocieron el hecho de que publicó las fotos horas antes de suicidarse, con la última foto del carrusel editada en blanco y negro, y el audio de TikTok bajo el post también diciendo inquietantemente las palabras “cambio y fuera”.

“Esta fue su publicación de despedida”, comentó un usuario de TikTok, y otro se mostró de acuerdo: “Esto fue como si se despidiera”.

Otra persona escribió: “Todas las fotos tienen color excepto la de diciembre. Nunca se sabe por lo que está pasando alguien. Observa a la gente que quieres”.

Si sientes angustia o te cuesta salir adelante, puedes hablar con Samaritans, en confianza, llamando al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviando un correo electrónico a jo@samaritans.org, o visitando el sitio web de Samaritans para encontrar los detalles de su sucursal más cercana.

Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ir a www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda local.

Traducción de Olivia Gorsin