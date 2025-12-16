Usuarios de Netflix manifestaron su indignación tras la cancelación anticipada de una serie dramática centrada en el ámbito militar y la comunidad gay, la cual había sido objeto de duras críticas por parte del Pentágono desde su estreno.

Reclutas rápidamente se posicionó entre las diez más vistas de la plataforma, lo que llevó a muchos a asumir que sería renovada sin problemas. Sin embargo, Netflix optó por dar de baja la serie sin previo aviso, generando fuertes reacciones entre suscriptores y seguidores.

La noticia trascendió poco después de que el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, arremetiera contra la serie, calificándola como “basura woke”.

En efecto, Reclutas narra la historia de un adolescente homosexual que, ocultando su orientación sexual, se alista en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Además, la trama se desarrolla en los años 90, cuando aún era ilegal ser abiertamente gay en las Fuerzas Armadas.

En declaraciones a Entertainment Weekly, Wilson sostuvo que el Ejército “no comprometerá sus estándares para satisfacer una agenda ideológica”. Asimismo, acusó a Netflix de promover de forma constante contenido woke.

“Bajo el presidente Trump y el secretario [Pete] Hegseth, las Fuerzas Armadas están retomando el espíritu guerrero”, afirmó. “Nuestros estándares son de élite, uniformes y neutrales en materia de sexo, porque el peso de una mochila o de una persona no distingue entre hombres, mujeres, homosexuales o heterosexuales”.

Reclutas fue creada por Andy Parker, producida por el legendario Norman Lear y protagonizada por Miles Heizer en el papel de Cameron Cope. Cabe destacar que la historia se basa en las memorias del exmarine Greg Cope White, The Pink Marine.

El escritor Paul Rudnick encabezó las críticas tras conocerse la noticia. En ese contexto, escribió en X, antes Twitter: “Es una vergüenza que Netflix haya cancelado Reclutas, una serie excelente basada en las magníficas memorias de Greg Cope White, The Pink Marine, después de una sola temporada. Además, la serie recibió elogios de la crítica y se mantuvo de forma constante entre las diez más vistas de la plataforma. Sin duda, una decisión cobarde”.

Netflix canceló ‘Reclutas’ ( Netflix )

Cope White reaccionó con emotividad a la cancelación de la serie: “Gracias, Paul. Mi tristeza está impregnada de gratitud por el cariño que tú y el mundo le dieron”, expresó.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de frustración. “Lo de siempre. Justo cuando te engancha, la cancelan”, lamentó un usuario. Otro espectador escribió: “Otra serie cancelada antes de poder respirar. Reclutas merecía tiempo, no silencio”.

En la misma línea, un mensaje sugería resignación ante el patrón de cancelaciones: “Con Netflix, hay que esperar a que anuncien una segunda temporada antes de empezar a ver una serie”.

La molestia no es nueva. En los últimos años, la plataforma ha terminado de forma anticipada otras producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront, lo que generó un creciente escepticismo entre suscriptores que temen invertir tiempo en historias inconclusas.

