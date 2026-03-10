Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia en vivo

Los productores de la gala de los Oscar han desvelado nuevos detalles sobre las actuaciones musicales que amenizarán la ceremonia del domingo, prometiendo una noche llena de estrellas y talento. Josh Groban, Misty Copeland y las cantantes de HUNTR/X están confirmados para subir al escenario, aunque en momentos distintos.

La canción nominada "I Liked to You", de la película "Sinners", contará con la participación de Miles Caton y Raphael Saadiq. Esta interpretación buscará profundizar en el papel de la música dentro del filme, con el apoyo de la aclamada Misty Copeland, los legendarios músicos de blues Eric Gales, Buddy Guy y Christone "Kingfish" Ingram. A ellos se unirán los actores Jayme Lawson y Li Jun Li, junto a Brittany Howard, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, conformando un elenco impresionante.

Por su parte, la nominada "Golden", de "Kpop Demon Hunters", será interpretada por Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna. Esta actuación se enmarcará en una exploración más amplia del folclore que rodea a la popular animación, incorporando instrumentistas coreanos y elementos de danza para una experiencia visual y sonora única.

La participación de Groban en el programa se mantiene más ambigua, pero se esperan más detalles en los días previos a la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia.

Aquí está todo lo demás que necesitas saber.

¿Cuándo son los Oscar?

Los Premios de la Academia se celebrarán el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El programa, que ABC transmitirá en vivo, está previsto que comience a las 7 p. m. hora del Este (5 p.m. en México).

¿Quién presenta la ceremonia?

Tras conducir con éxito la 97ª edición de los Oscar, Conan O’Brien regresa como anfitrión por segundo año. Su vuelta al escenario de los Oscar se anunció hace casi un año. En un comunicado el pasado marzo, afirmó: “La única razón por la que presentaré los Oscar el próximo año es que quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso”.

¿Se pueden ver los Oscar por streaming?

Al igual que el año pasado, los Oscar se transmitirán en vivo por Hulu. También puedes verlos a través de Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV. Con la autenticación de tu proveedor, puedes verlos en ABC.com y en la aplicación de ABC.

¿Quiénes están nominados al Oscar este año?

Las nominadas a mejor actriz de este año son Jessie Buckley por “Hamnet”, Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te patearía”), Renate Reinsve por “Sentimental Value” (“Valor sentimental”), Emma Stone por “Bugonia” y Kate Hudson por “Song Sung Blue” (“Song Sung Blue: Sueño inquebrantable”).

Los nominados a mejor actor son Timothée Chalamet por “Marty Supreme” (“Marty Supremo”), Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke por “Blue Moon” (“Luna azul”), Michael B. Jordan por “Sinners” (“Pecadores”) y Wagner Moura por “O Agente Secreto” (“El agente secreto”).

En las categorías de actor de reparto, los nominados son Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn y Benicio Del Toro por “One Battle After Another”, Stellan Skarsgård por “Sentimental Value” y Delroy Lindo por “Sinners”.

Las nominadas a actriz de reparto son Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”, Amy Madigan por “Weapons” (“La hora de la desaparición”), Wunmi Mosaku por “Sinners” y Teyana Taylor por “One Battle After Another”.

¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Durante meses, “One Battle After Another” ha sido la clara favorita a mejor película y mejor dirección, pero en la última semana parece que podría tratarse de una contienda más reñida en un duelo con “Sinners”, que es la película con más nominaciones este año, al batir el récord de más candidaturas para un solo filme con 16. Los periodistas de cine de The Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr pronostican que “One Battle After Another” aun así se llevará mejor película y mejor dirección. También creen que Buckley ganará mejor actriz, Jordan obtendrá mejor actor y Taylor, actriz de reparto, pero discrepan en actor de reparto: Coyle considera que será para Penn, mientras que Bahr apuesta por Lindo.

¿Quién actuará en la ceremonia?

La ceremonia incluirá interpretaciones en vivo de las nominadas a mejor canción “Golden”, de “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), y “I Lied to You”, de “Sinners”.

¿Cómo puedo ver las películas nominadas al Oscar?

Algunas de las nominadas aún están en cines, pero muchas de las candidatas al Oscar de este año están disponibles en streaming en diversas plataformas.

¿Qué estrellas presentarán premios?

Los ganadores del año pasado a mejor actor Adrien Brody y Mikey Madison, y los ganadores a actor de reparto Kieran Culkin y Zoe Saldaña entregarán estatuillas en la ceremonia, al igual que figuras como Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Paul Mescal.