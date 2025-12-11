La revista Time nombró a su “Persona del Año” 2025 como “arquitectos de la IA”.

“2025 fue el año en el que se vislumbró todo el potencial de la inteligencia artificial y en el que quedó claro que no habrá vuelta atrás”, escribió Time en su anuncio. “Por traer la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender lo posible, los arquitectos de la IA son la Persona del Año 2025 de Time”.

Desde 1927, Time nombra a la “Persona del Año” en función de la persona que, en opinión de sus editores, más influyó en los titulares de los últimos 12 meses.

Aunque las elecciones no suelen estar exentas de polémica. En 1938, la revista nombró a Adolf Hitler Personaje del Año. El líder supremo de Irán, el ayatolá Jomeini, fue nombrado para la portada en 1979.

La revista dijo que este año había seleccionado deliberadamente a las personas o a los “individuos que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA”, en lugar de la tecnología en sí.

Dos de las 2025 imágenes de portada, incluida una recreación de la icónica foto de 1932 “Almuerzo sobre un rascacielos” ( Time )

“Nombramos no solo a individuos, sino también a grupos, a más mujeres de las que nuestros fundadores podrían haber imaginado (aunque todavía no las suficientes) y, en raras ocasiones, a un concepto: la Tierra en peligro de extinción, en 1988, o la computadora personal, en 1982”, escribió Sam Jacobs, redactor jefe de Time, al explicar la elección. “El drama que rodeó la elección de la PC de Steve Jobs de Apple se convirtió más tarde en materia de libros y una película”.

Una de las imágenes de la portada reproduce la icónica fotografía “Almuerzo sobre un rascacielos” de los años 30, en la que aparecen ocho líderes tecnológicos sentados al otro lado de la viga.

Una segunda imagen de portada compartida por Time muestra un andamiaje que rodea unas letras gigantes en las que se lee “AI” (inteligencia artificial en inglés).

El artículo de portada señala que 2025 dio paso a un intenso debate sobre “cómo manejar la IA de forma responsable”, antes de que los gigantes tecnológicos “dieran paso a un sprint para desplegarla lo más rápido posible”.

“Todas las industrias lo necesitan, todas las empresas lo utilizan y todas las naciones necesitan construirlo”, declaró a Time Jensen Huang, presidente y consejero delegado de Nvidia.

La IA había sido una de las principales aspirantes al codiciado galardón, según los mercados de predicción. Los directores ejecutivos de Nvidia, Jensen Huang, y OpenAI, Sam Altman, también fueron considerados populares, así como el presidente Donald Trump, el Papa León XIV y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

Trump fue nombrado persona del año 2024 tras ganar su segundo mandato en la Casa Blanca.

Traducción de Olivia Gorsin