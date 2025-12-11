Time nombra persona del año 2025 a los "Arquitectos de la IA"

Time nombró el jueves persona del año a los “Arquitectos de la IA”, y la revista declaró el 2025 como el año en que el potencial de la inteligencia artificial "rugió a la vista" sin posibilidad de retroceso.

"Por entregar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender lo posible, los Arquitectos de la IA son la Persona del Año 2025 de TIME", indicó la revista en una publicación en redes sociales.

La revista fue clara al seleccionar a personas —los "individuos que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA"— en lugar de la tecnología en sí, aunque habría habido algún precedente para eso.

"Hemos nombrado no sólo a individuos, sino también a grupos, más mujeres de las que nuestros fundadores podrían haber imaginado (aunque aún no suficientes), y, en raras ocasiones, un concepto: la Tierra en peligro, en 1988, o la computadora personal, en 1982", escribió Sam Jacobs, el editor en jefe, en una explicación de la elección. "El drama en torno a la selección de la PC sobre Steve Jobs de Apple más tarde se convirtió en material para libros y una película".

Una de las imágenes de portada que se asemeja a la fotografía "Lunch Atop a Skyscraper" de la década de 1930 muestra a ocho líderes tecnológicos sentados en la viga: el CEO de Meta, Mark Zuckerberg; la CEO de AMD, Lisa Su; el CEO de Tesla, Elon Musk; el CEO de Nvidia, Jensen Huang; el CEO de OpenAI, Sam Altman; el CEO de la división DeepMind de Google, Demis Hassabis; el CEO de Anthropic, Dario Amodei; y la pionera de la IA Fei-Fei Li, quien lanzó su propia startup World Labs el año pasado.

Otra imagen de portada muestra andamios rodeando las letras gigantes "IA" hechas para parecer componentes de computadora.

Tenía sentido que Time reconociera a la IA porque 2025 fue el año en que pasó de ser "una tecnología novedosa explorada por los primeros usuarios a una en la que una masa crítica de consumidores la ve como parte de sus vidas cotidianas", dijo por correo electrónico Thomas Husson, analista principal de la firma de investigación Forrester.

La revista señaló la asistencia de los CEOs de empresas de IA a la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump este año en el Capitolio como un presagio de la prominencia del sector.

"Este fue el año en que el potencial completo de la inteligencia artificial rugió a la vista, y cuando quedó claro que no habrá vuelta atrás ni opción de exclusión", escribió Jacobs.

La IA fue una de las principales contendientes para el puesto principal, según los mercados de predicción, junto con Huang y Altman. El papa León XIV, el primer papa estadounidense cuya elección este año siguió a la muerte del papa Francisco, también fue considerado un contendiente, con Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani encabezando las listas también.

Trump fue nombrado la persona del año 2024 por la revista después de ganar su segunda candidatura a la Casa Blanca, sucediendo a Taylor Swift, quien fue la persona del año 2023.

La selección de la revista data de 1927, cuando sus editores han elegido a la persona que, según ellos, más ha moldeado los titulares en los últimos 12 meses.

Los periodistas de The Associated Press Matt O'Brien en Cupertino, California, y Kelvin Chan en Londres contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.