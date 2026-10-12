Falleció RJ Mitte, estrella de la serie Breaking Bad, a los 34 años.

El actor padecía parálisis cerebral, una discapacidad física que afecta la capacidad de movimiento de una persona. La causa de la muerte no se dio a conocer de inmediato.

Mitte era mejor conocido por interpretar a Walter Jr., el hijo de Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston en la exitosa serie de AMC. Apareció en 56 episodios entre 2008 y 2013.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, expresó su representante en un comunicado a Deadline.

El trabajo de Mitte en Breaking Bad le abrió las puertas a varios otros proyectos destacados tanto en televisión como en cine. Tuvo un papel recurrente en la tercera temporada de la serie Switched at Birth antes de conseguir papeles en Dixieland, Robot Chicken, Now Apocalypse y The Guardians of Justice (Will Save You!).

open image in gallery El actor de 'Breaking Bad', RJ Mitte, falleció a los 34 años ( Getty )

Sus trabajos más recientes incluyen el drama de 2021 Triunfo: lucha para vencer, en el que interpretó a un estudiante de último año de preparatoria con parálisis cerebral que se esfuerza por convertirse en luchador. Posteriormente, protagonizó junto a Dove Cameron la película Love Me Dead de 2024, y junto a Finn Wittrock la película Westhampton de 2025.

Al interpretar a diversos personajes con parálisis cerebral, Mitte aprovechó una plataforma más amplia para su labor como activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y también fue presidente de la Fundación Mitte, en la que apoyó esfuerzos filantrópicos e iniciativas comunitarias.

En lo que resultaría ser una de sus últimas entrevistas, Mitte apareció en el episodio de la semana pasada del pódcast The Joe Vulpis Podcast, donde habló sobre su carrera y su labor como activista.

Mitte estaba comprometido con Kennedy Suárez. Le pidió matrimonio en 2025.

Traducción de Michelle Padilla