La adaptación del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda , In the Heights , tuvo una primera semana agitada y no precisamente por su rendimiento en taquilla. El filme, dirigido por Jon M. Chu, sufrió críticas por no representar en su totalidad a la comunidad latina, en especial a los afrolatinos.

“Al tratar de pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos”, reconoció, a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el actor y productor de ascendencia puertorriqueña quien lamentó la falta de afrolatinos en el filme y señaló que “todos tenemos que asegurarnos de honrar a nuestra diversa y vibrante comunidad”.

Tras la lluvia de críticas contra In the Heights, la legendaria actriz puertorriqueña, Rita Moreno, salió en defensa de Miranda y reconoció su esfuerzo por darle una voz a la comunidad latina en los Estados Unidos.

“Este es un hombre que literalmente ha traído la latinidad y la puertorriqueñidad a Estados Unidos. No pude hacerlo yo. Me encantaría decir que sí, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho realmente sin ayuda”, expresó Moreno durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert.

La EGOT , quien señaló que en Puerto Rico “somos de todos colores”, aseveró en primera instancia que las críticas estaban mal encausadas y afirmó que estaban “atacando a la persona equivocada”.

De inmediato, las palabras de Moreno resonaron en las redes sociales donde los usuarios se encargaron de que la actriz se retractara de sus afirmaciones y ofreciera disculpas por la falta de sensibilidad sobre las críticas raciales.

“Estoy increíblemente decepcionada conmigo misma”, inició en su nueva declaración Moreno quien aceptó que en su defensa a su compatriota Miranda desdeñó “las vidas de los afrodescendientes que importan en nuestra comunidad latina”

“Es tan fácil olvidar que la celebración para unos es un lamento para otros”, abundó la actriz.

Moreno reafirmó sus elogios a Miranda por “su maravillosa versión cinematográfica” de In the Heights y destacó el compromiso de su compatriota por ser “más inclusivo con la comunidad afrolatina”.

“Aún se le pueden enseñar trucos nuevos a este perro viejo”, sentenció la multipremiada actriz.