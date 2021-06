In the Heights , la adaptación de Jon M. Chu del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, no tuvo el recibimiento esperado en su debut en taquilla.

Estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, el pasado 4 de junio, el filme vio la luz este viernes 11 de junio en las salas de cine de los Estados Unidos, así como en HBO Max, estrategia implementada por la casa productora Warner Bros. para sus cintas del presente año.

De acuerdo con información ofrecida por el medio especializado, CinemaBlend , In The Heights estaba previsto para registrar una apertura de 24.000.000 de dólares en su primer fin de semana. Sin embargo, dicha expectativa quedó lejos de la realidad tras un lento arranque. Según datos ofrecidos por el medio citado anteriormente, el filme recaudó apenas 5.000.000 de dólares el viernes.

Pese al moroso recibimiento, In The Heights se quedó cerca de convertirse en la película número uno durante el fin de semana. A Quiet Place Part II , filme que recaudó 11.700.000 de dólares en su tercer fin de semana, ocupó la primera plaza mientras que la adaptación de Chu, gracias a los 11.400.000 de dólares recabados, se ubicó segundo.

In The Heights buscará hacer historia en un panorama desafiante donde la mayoría de las salas de cine funcionan a capacidades reducidas debido a la pandemia por COVID-19. El filme se compara, de manera esperanzadora, con The Greatest Showman, musical de 2017 protagonizado por Hugh Jackman, Zac Efron y Zendaya, que abrió con 18.8 millones de dólares y se mantuvo durante meses en el agrado de la audiencia hasta recaudar un total de 174.300.000 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

“A pesar de que llegó a un nivel más ligero de lo que esperábamos, estamos orgullosos de la película que está ahí y, con el tiempo, la esperanza es que podamos conseguir que la audiencia vea la película y se lo diga a sus amigos”, comentó el jefe de distribución de Warner Bros, Jeff Goldstein, en declaración recogida por USA Today .

El filme se estrenó a la par en HBO Max, estrategia que podría afectar el recibimiento de la película en taquilla. Sin embargo, para Goldstein, los lentos resultados de In The Heights no son culpa de la plataforma virtual.

“Nuestra experiencia, que está respaldada por In The Heights, es que, si la película alcanza un alto nivel en los cines, alcanza un alto nivel en el servicio”, sostuvo Goldstein. “Si alcanza un nivel bajo en los cines, llega a un nivel bajo en HBO Max. Son realmente muy comparables”.

In The Heights estaba presupuestada para estrenarse en verano de 2020, sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19, movieron la fecha de estreno hasta que la audiencia pudiera asistir al cine para ver esta fiesta latina.

La sinopsis oficial del filme señala que se “trata de una versión del musical de Broadway, en la que el dueño de una tienda tiene sentimientos encontrados acerca de cerrar su negocio y retirarse a la República Dominicana después de heredar la fortuna de su abuela”.

Para Miranda, In The Heights representa la alegría de la comunidad latinoamericana y su capacidad para afrontar cualquier reto con una sonrisa en el rostro.

“Creo que el objetivo fue representarnos con alegría”, señaló Miranda en declaración recogida por San Diego Red . “Cuando comencé a escribir esto tenía 19 años, amaba los musicales, difícilmente veía a latinos en ellos, y cuando lo hacía, tenían papeles de extras o una breve participación en los coros; así que escribí In The Heights pensando en lo que faltaba y en que nuestras historias se contaran”.

En el filme participa un joven elenco conformado por Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Stephanie Beatriz, Olga Merendiz, Jimmy Smits y la actriz mexicana Melissa Barrera.