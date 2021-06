Luego de que el musical In the Heights, adaptación de la obra de Broadway de Lin-Manuel Miranda, fuera severamente criticado por la falta de afrolatinos en los papeles principales del filme, la actriz puertorriqueña Rita Moreno defendió a su compatriota argumentando que los críticos “están atacando a la persona equivocada”.

En charla con The Late Show with Stephen Colbert, mientras promocionaba su nuevo documental autobiográfico “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”, la legendaria actriz solicitó un momento para hablar de la crítica a la adaptación de la obra de Mirada dirigida por Jon M. Chu.

“Parece que nunca se puede hacer lo correcto”, apuntó la EGOT antes de llenar de elogios y reconocer el esfuerzo de Miranda por darle una voz a la comunidad latina.

“Este es un hombre que literalmente ha traído la latinidad y la puertorriqueñidad a Estados Unidos. No pude hacerlo yo. Me encantaría decir que sí, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho realmente sin ayuda”, sostuvo Moreno al tiempo que se dijo “emocionada y orgullosa” de que su compatriota haya producido su documental.

Tras una floja respuesta en taquilla durante su primer fin de semana de estreno, In the Heights fue blanco de críticas por no representar en su totalidad a la comunidad del barrio neoyorkino del cual toma su nombre. La periodista de ascendencia afrocubana Felice León, de The Root, fue una de las principales voces que cuestionó la falta de actores afrolatinos en los roles principales del filme.

Sin embargo, para Moreno, dichos comentarios están mal encausados argumentando que en “Puerto Rico somos de todos los colores”.

“Hay mucha gente que son puertorriqueños… que son de Guatemala, y que son oscuros”, comentó Moreno quien reconoció que hubiera sido “muy bueno si no se les hubiera ocurrido eso y lo hubieran dejado en paz”.

“Quiero decir, realmente están atacando a la persona equivocada”, sentenció la puertorriqueña.

Usuarios en redes rápidamente la corrigieron. “Lo que no entienden es que no se trata solo de diversidad”, dijo una persona en Twitter. “Estamos preguntando por qué una película que intenta representar a dominicanos en su barrio [Washington Heights] no refleja la comunidad…”.

Leer más: 10 motivos para emocionarse de volver al cine este verano

Después de las críticas por la falta de diversidad en In the Heights, Miranda recurrió a sus redes sociales para ofrecer una disculpa y aceptó que no fueron capaces de representar a toda la comunidad latina.

“Al tratar de pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos”, apuntó Mirada. “Lo siento mucho. Estoy aprendiendo de los comentarios, les agradezco por plantearlos y los escucho”.

In the Heights se estrenó el pasado viernes 11 de junio en las salas de cine de Estados Unidos y el servicio de streaming HBO Max.