Leslie Grace cierra un círculo con "In the Heights"

Al igual que su personaje de Nina en “In The Heights” (“En el barrio”), Leslie Grace dice que le ha costado encajar como mujer y artista afrolatina.

“Todo el tiempo”, dijo la cantante de 26 años en una entrevista reciente con The Associated Press “En muchos momentos de mi vida he sentido eso: no ser lo suficientemente latina, no ser lo suficientemente estadounidense, ser de primera generación de la misma manera que lo es Nina. Así que me identifiqué con muchos de los temas del personaje”.

La recién estrenada “In the Heights” es una adaptación del musical ganador del premio Tony de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes sobre los sueños y las luchas de la comunidad latina en el barrio de Washington Heights en Manhattan

Grace, una cantante nominada al Latin Grammy que comenzó su carrera a los 16 años, nació en el Bronx de padres dominicanos pero creció en Davie, Florida El año pasado, dejó la casa familiar para mudarse a Los Ángeles de la misma manera que Nina dejó a su padre en su amado Washington Heights para ir a la Universidad de Stanford donde no siente que pertenezca.

“Empiezas a apreciar más que nunca las cosas que a veces cuando estás en casa te pasan de largo”, dijo Grace. “Cuando te vas, piensas, ‘Oh, lo extraño tanto’. Y son esos pequeños detalles de los que habla la Abuela Claudia (en la película) los que te recuerdan de dónde vienes, te recuerdan que no eres invisible”.

También habló sobre su debut como actriz en la película latina más grande de la historia reciente, su experiencia trabajando junto a Jimmy Smits (su padre en la pantalla) y el círculo que “In the Heights” cierra para su familia.

Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Debutas como actriz no en cualquier película, sino en el estreno latino más grande posible. ¿Cómo te sientes ahora que finalmente se estrena? (La película se retrasó un año debido a la pandemia).

GRACE: Ay Dios mío, siento que voy a estallar. Es divertido y realmente gratificante encontrarme con personas que he visto a lo largo de mi carrera apoyarme, reconocerse y sentirse parte de este momento de alguna manera. Es como queremos que todos se sientan con respecto a esta película porque la historia es nuestra. Me siento tan bendecida. Me siento satisfecha de ser parte de algo que no sólo es tan hermoso y tan grande y que fue increíblemente desafiante y divertido de hacer, sino que también retribuye y rinde homenaje a las historias de mi madre y de mi abuela y mi familia, mi papá, tú sabes, la gente que conozco de verdad que me ha criado y me ha apoyado de muchas maneras. Es una experiencia que cierra un círculo completo para todos nosotros por muchas razones, pero para mí está muy cerca de casa debido a la historia.

AP: ¿Cómo obtuviste el papel de Nina?

GRACE: Había estado haciendo audiciones quizás tres años; me guardé ese pequeño sueño como un secreto, que realmente quería actuar. Y pensé que mi primer papel sería como artista musical invitada en algún programa, porque apenas estaba comenzando. Entonces surgió la oportunidad de “In the Heights” y pensé: “¡Necesito hacer una audición para esto! ¡Necesito ser parte de esto!” Fue mi primera audición en persona.

AP: Te hemos visto cantar, bailar y actuar en videos musicales. ¿Cuál fue el mayor desafío de hacer eso ahora en una película tan grande?

GRACE: Creo que todos nos sentimos como Nina, que no quiere defraudar a nadie. Sabíamos que este era el trabajo más grande del que habíamos escuchado para un elenco latino contar la historia y contarla en todo su brillo y esplendor, y también hacer honor al vecindario que Lin ama tanto. Los desafíos para mí eran sentir que tenía algo de valor que aportar cuando nunca había estado en set de cine, y hacerlo con gente tan brillante. Así que una está superando sus propias inseguridades para ver qué puede aportar a su personaje. Y luego, ¡el baile! Como cantante he hecho coreografías, pero nunca así.

AP: Compartes la pantalla con el veterano Jimmy Smits como tu padre. ¿Cómo fue trabajar con él?

GRACE: Jimmy fue el mejor, como si estuviera mirando a mi papá. Pero, él es el papá de los pollitos. ¡Es Jimmy Smits! Así que todos los días en camino al set pensaba: “Estoy interpretando a la hija de Jimmy Smits. ¿Qué tengo para traer a esta mesa?” Como, “estoy tratando de aprender de ti mientras actúo”. Qué persona tan increíble de la que aprender. Fue intimidante, pero toda esa intimidación que yo sentía internamente fue recibida con tanto amor, tanta generosidad y disponibilidad emocional. Realmente me acunó. Todos lo hicieron. Fue hermoso.

AP: Leí que tu madre es dueña de un salón de belleza.

GRACE: ¡Sí! Ya no tiene un salón, pero fue una verdadera dama de salón toda su vida.

AP: ¿Qué opina de las damas del salón de la cinta y tu escena en la peluquería?

GRACE: Fue otro momento que cerró un círculo. Mis padres vinieron a visitarme al set por primera vez y algo había cambiado en el horario, se suponía que no debíamos estar en el salón, pero ella llegó justo cuando íbamos a ensayar (el número musical) “No me diga”. Así que ella entra y ve la recepción y los secadores de pelo y dice, “¡Este es como mi salón!” Lo loco es que este es el lugar donde mis padres vivieron sus historias. El primer negocio de peluquería de mi madre estaba a un par de cuadras de donde filmamos, y ella también tuvo que mudarse al Bronx porque le subieron la renta como a Daniela (la dueña de la peluquería en la película). Cuando sabes todas esas cosas y escuchas todas estas historias, realmente te sientes como, “yo soy el sueño más loco de mis antepasados”. Tengo la oportunidad de ser parte de una historia que acoge la historia de mi mamá, y mi mamá tiene la oportunidad de presenciarla al visitar a su pequeña hija en el set mientras ella misma vive sus propios sueños más salvajes.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.