Se presentó el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, que marca el regreso del popular superhéroe con una historia centrada en la acción y en el reencuentro con figuras de su pasado, como Bruce Banner, The Punisher y Scorpion.

La película sigue a Peter Parker en una nueva etapa marcada por la soledad, después del hechizo que borró su identidad de la memoria del mundo, un sacrificio que hizo para salvar el universo.

En el adelanto, publicado por Sony Pictures Releasing UK, podemos ver a Spider-Man de vuelta en acción y preparado para enfrentar nuevos desafíos.

Al inicio, Tom Holland retoma su papel como Peter Parker y observa un video de su exnovia Michelle Jones “MJ” Watson (Zendaya) y de su amigo Ned Leeds (Jacob Batalon). Ninguno lo reconoce, lo que refuerza el impacto de su decisión.

Luego, el avance muestra su nueva vida en aislamiento, mientras una voz en off explica su situación: “Hola, soy Peter Parker. No te acuerdas de mí, pero ya te conocía. Algo muy malo iba a pasar y la única forma de evitarlo fue hacer que todos se olvidaran de mí. Porque no soy solo Peter Parker, soy Spider-Man”.

open image in gallery Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ ( (Disney/Sony) )

El avance sitúa rápidamente a Spider-Man en una escena de combate, donde enfrenta a The Punisher, cuyo nombre real es Frank Castle.

El antihéroe, interpretado por Jon Bernthal, es conocido por los fans por su serie propia. En uno de los momentos más impactantes, arrolla a Spider-Man con su furgoneta. Tras un breve cruce de palabras, el superhéroe se lanza contra el vehículo y ambos salen despedidos por la parte trasera.

Después del enfrentamiento, el tráiler muestra a Parker vestido de civil en una fiesta. Desde el otro lado del salón, observa cómo MJ coquetea con otro hombre, lo que deja en evidencia su desamor. En una voz en off, señala: “A veces, Spider-Man tiene que hacer lo difícil, aunque le rompa el corazón a Peter Parker”.

Luego, el adelanto muestra a Parker al despertar dentro de una telaraña, con mayor sensibilidad y un comportamiento extraño, lo que lo lleva a preguntarse: “¿Qué me está pasando?”.

También aparece en busca de ayuda del Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), conocido como Hulk. En otra escena, deja flores en la tumba de su tía May, quien murió en la película anterior.

Tras varias secuencias de combate, una voz misteriosa advierte: “Las arañas tienen tres ciclos en su vida. Entre un ciclo y otro, pueden quedar vulnerables a las amenazas”.

Por último, el tráiler deja ver por un instante a un personaje con el rostro oculto, lo que abrió especulaciones entre los fans sobre la posible aparición de Sadie Sink, estrella de Stranger Things, aunque su papel aún no fue confirmado.

open image in gallery El personaje de Sadie Sink en la película aún no fue confirmado ( (Gareth Cattermole/Getty Images) )

El tráiler también muestra el regreso de Michael Mando como el villano Escorpión. En una de las escenas, le advierte a Spider-Man que se mantenga fuera de su camino mientras desata el caos en las calles de Nueva York.

El avance alcanza su punto más alto con explosiones, violencia y varias secuencias de acción. En ese tramo, Spider-Man se enfrenta al clan ninja conocido como La Mano, un grupo ya familiar para los fans por la serie Los Defensores.

Hacia el final, Parker aparece con flores en una fiesta organizada por MJ y Ned, donde intenta pasar desapercibido al decir que es “solo un vecino”, pero MJ responde con un guiño a la serie animada Tu amigo y vecino Spider-Man y lo llama, en tono de broma, “un vecino amigable”.

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno en cines el 31 de julio de 2026 y suma un nuevo capítulo en la historia del héroe.

Traducción de Leticia Zampedri