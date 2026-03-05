Nicola Coughlan considera que el debate sobre su cuerpo es “tedioso”

Nicola Coughlan, estrella de Bridgerton, expresó su profundo desinterés por el llamado “body positivity”, el movimiento que promueve la aceptación corporal, y calificó las conversaciones sobre su tamaño como “aburridas” y una distracción de su trabajo como actriz.

La actriz irlandesa de 39 años, conocida también por su papel como Clare Devlin en Derry Girls, compartió sus opiniones en una entrevista con Elle UK.

“Algo que a veces digo y que molesta a la gente es que no me interesa el tema de la aceptación corporal”, afirmó Coughlan. “Cuando era niña, nunca pensaba en eso. No me fijaba en el cuerpo de los actores, así que la verdad es que no me importa”. Y añadió: “Hay muchas cosas que me apasionan, pero esta no es una de ellas… Es un tema que les importa a otros, no a mí”.

Coughlan también señaló lo absurdo que le resulta ser descrita como actriz “plus size”, pese a usar talla 10. Al recordar las escenas de desnudo que filmó para Bridgerton, explicó: “Lo curioso fue que, cuando rodaba esa serie, hacía mucho ejercicio porque sabía que tenía que hacerlo, así que había perdido bastante peso. Probablemente usaba una talla 10 y uno de los corsés era talla 8”.

Luego cuestionó esa forma de pensar: “La gente decía que yo era ‘plus size’ y yo pensaba: ‘¿Qué tan mal estamos como sociedad para que yo sea la mujer más gorda que quieren ver en pantalla?’”.

La actriz también recordó un incómodo encuentro con una fan: “Recuerdo que una vez una chica muy borracha se me acercó en un baño y me dijo: ‘Me encantó Bridgerton por tu cuerpo’. Empezó a hablar de mi cuerpo y yo quería que me tragara la tierra. Odié ese momento”.

Coughlan expresó además su frustración porque, a menudo, su dedicación al trabajo queda eclipsada por comentarios sobre su apariencia física. “Es muy frustrante trabajar durante meses en algo, sin ver a tu familia y entregarte por completo, y que al final todo se reduzca a cómo te ves. Es tedioso”.

En una reflexión más personal, la actriz dijo que recibir su diagnóstico de TDAH le dio una sensación de “tranquilidad”. “Es como si por fin me hubieran entregado el manual de mi cerebro, algo que no tuve cuando nací”, señaló. “Ahora entiendo mejor muchas cosas y soy más comprensiva conmigo misma”.

Además de Bridgerton, Coughlan participó en la exitosa película Barbie, en la serie Big Mood de Channel 4 —que le valió una nominación al BAFTA— y en una producción del National Theatre de The Playboy of the Western World.

La entrevista completa aparece en el número de abril de Elle UK, disponible a partir del 10 de marzo.

