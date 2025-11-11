No tengas miedo: Los Simpson tienen historias desde hace años.

La caricatura creada por Matt Groening ha cubierto muchos temas en el transcurso de sus casi 700 episodios.

Si bien la serie tiene seguidores devotos en todo el mundo, también se ha mantenido extrañamente relevante en los últimos años, gracias a un patrón raro de titulares que solo sugieren una cosa: Los Simpson pueden predecir el futuro.

Desde una astuta mención de la presidencia de Donald Trump en un episodio de hace 20 años, hasta un teorema científico revolucionario 14 años antes de su descubrimiento, la serie a menudo ha estado meses, años o incluso décadas por delante de los eventos noticiosos globales.

Si bien sus creadores a veces han cuestionado la veracidad del estado del programa como un Nostradamus moderno, la capacidad de Los Simpson para presagiar sucesos aparentemente imprevisibles es a menudo asombrosa.

Aquí hay una selección de 13 veces que Los Simpson "predijeron" el futuro...

Donald Trump

Los Simpson predijeron la presidencia de Donald Trump en el episodio de la undécima temporada "Bart to the Future", que se emitió en el 2000. Ambientado en el futuro, el episodio alude a una presidencia de Trump, que parecía inverosímil en ese momento (aunque una carrera fallida como candidato probablemente sirvió de inspiración para la broma).

Lady Gaga

El episodio de la temporada 23 "Lisa Goes Gaga", denostado por una gran parte de la base de fans de Los Simpson cuando se emitió en 2012, vio a Lady Gaga (expresada por ella misma) volando hacia un estadio mientras estaba suspendida de cables, un truco que la estrella del pop realizaría más tarde en la vida real durante su show de medio tiempo del Super Bowl en 2017, vistiendo un atuendo asombrosamente similar.

Ganador del Premio Nobel

Un parpadeo y te lo perderás, pues en un episodio de 2010 se vio a Milhouse apostar a que el economista finlandés Bengt R. Holmstrom ganaría el Premio Nobel de Economía, lo que realmente hizo, seis años después (en una victoria conjunta con Oliver Hart).

La presidencia de Biden-Harris

El animador y director de la serie David Silverman bromeó recientemente en Twitter que la serie había "predicho el futuro de nuevo" en un clip de 2019 que parecía predecir los lugares conjuntos de Joe Biden y Kamala Harris en la lista demócrata. Hacia el final del segmento, una canción anti-Trump que parodia a "América" de West Side Story, Biden y Harris aparecen uno al lado del otro, aunque su candidatura conjunta y su eventual elección no ocurriría hasta el año siguiente.

El bosón de Higgs

En el episodio de 1998 "El mago de Evergreen Terrace", Homer se inspira en Thomas Edison para seguir una carrera como inventor. En un momento dado, escribe una ecuación en una pizarra que prácticamente predijo la masa de la partícula del bosón de Higgs. "Esa ecuación predice la masa del bosón de Higgs", dijo el especialista Simon Singh a The Independent . “Si lo resuelves, obtienes la masa de un bosón de Higgs que es solo un poco más grande que la nano-masa de este mismo. Es algo asombroso que Homero haga esta predicción 14 años antes de que fuera descubierto".

Avispones asesinos

Incluso el escritor de la serie Bill Oakley admitió que Los Simpson habían “predicho el 2020” cuando un clip del episodio de la cuarta temporada “Marge in Chains” se volvió viral el año pasado. El clip en cuestión ve a los residentes de Springfield pelearse entre sí por el acceso a un placebo, que los fanáticos pensaron que había predicho las afirmaciones científicamente falsas del tratamiento COVID-19 de Donald Trump. Además, el clip ve a la turba rebelde volcar un contenedor de abejas asesinas, lo que los espectadores interpretaron como una predicción ominosa de la invasión de avispas asesinas del año pasado.

Escándalo de la carne de caballo

El episodio clásico de 1994 "La canción de Baadasssss de Sweet Seymour Skinner" presentó una escena en la que la señora del almuerzo, Doris (la difunta Doris Grau) es vista vertiendo "partes variadas de caballo" en las comidas escolares de Springfield Elementary. En 2013, la escena cobraría un nuevo significado desgarrador cuando el Reino Unido se vio sacudido por un escándalo relacionado con el ADN de caballo encontrado en productos de carne.

La carta de los Beatles

En uno de los primeros episodios de la caricatura, Marge recibe una respuesta a un correo de fan que le había enviado a Ringo Starr décadas antes. La premisa se hizo realidad para dos mujeres de Essex en 2013, a quienes su compañero Beatle Sir Paul McCartney les envió una carta 50 años después de que intentaran contactarlo.

Relojes inteligentes

Aunque el primer reloj inteligente comercial no se lanzaría hasta 2014, la idea de hecho se describió en el episodio de 1995 de Los Simpson titulado "La boda de Lisa". En el episodio, el posible novio de Lisa, Hugh (Mandy Patinkin), utiliza el reloj de pulsera multifuncional.

Fusión Disney-Fox

La adquisición de Fox por 71.300 millones de dólares por parte de Disney tomó por sorpresa a la mayor parte del mundo en 2019, pero no a algunos fanáticos atentos de Los Simpson . De hecho, la serie había "predicho" la fusión de Fox-Disney en una broma en 1998, que mostraba a los estudios de 20th Century Fox etiquetados como "una división de Walt Disney Co".

Oro olímpico de EE. UU.

Un episodio de la temporada 21 titulado "Boy Meets Curl" vio a Homero y Marge unirse a un equipo de curling de dobles mixtos, eventualmente viajar a los Juegos Olímpicos de Invierno y, en un verdadero giro de acontecimientos, lograron vencer a Suecia para llevarse a casa el oro olímpico para los Estados Unidos. La sorprendente victoria en realidad ocurrió ocho años después en Pyongyang, cuando el equipo masculino de Estados Unidos se llevó a casa el primer oro olímpico de la nación en este deporte.

Discurso de inauguración de Tom Hanks

Cuando Tom Hanks se dirigió a la nación durante la toma de posesión de Joe Biden como presidente, los fanáticos de LosSimpson señalaron colectivamente una escena en La películade Los Simpson 14 años antes que parecía anticipar el momento. "El gobierno de Estados Unidos ha perdido su credibilidad, por lo que está tomando prestada parte de la mía", dice Hanks en su cameo, que los usuarios de Twitter sugirieron que se siente extrañamente similar al actor que presentó un especial de unidad televisiva posterior a la inauguración para la administración Biden.

Disturbios del Capitolio

Los mortales disturbios a favor de Trump en Capitol Hill el 6 de enero de 2021 fueron un momento que conmocionó al mundo y sacudió los cimientos mismos de la democracia estadounidense. Pero algunos fanáticos de Los Simpson sugirieron que el programa había "predicho" los disturbios en el episodio de 1996 "El día en que murió la violencia", señalando una escena en la que los escalones del Capitolio son asaltados por una multitud enojada de personajes de dibujos animados.