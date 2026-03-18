Después de la victoria de Una batalla tras otra en los Premios Oscar el domingo, todas las miradas están puestas en la película de acción y suspenso de producción californiana.

La película ganadora del premio a la mejor película en la 98.ª edición de los premios Oscar, inspirada libremente en la novela Vineland de Thomas Pynchon de 1990, fue aclamada por su comentario distópico sobre el panorama político de la actualidad de Estados Unidos.

El director Paul Thomas Anderson capturó rincones inéditos del Estado Dorado para crear la ciudad ficticia de Baktan Cross.

La historia sigue a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario obligado a regresar al combate, con California y Texas como telón de fondo para persecuciones automovilísticas, atentados con bomba contra bancos y disturbios.

Desde paisajes desérticos hasta lugares emblemáticos de Sacramento, aquí están las ubicaciones clave que inspiraron la vertiginosa película ganadora del premio Oscar.

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Sacramento, California

open image in gallery Sacramento es la capital de California (Getty Images/iStockphoto)

Las escenas más importantes de la película, que incluyen el robo al banco y algunas persecuciones de coches, se filmaron en el centro de Sacramento. Se utilizaron edificios de estilo brutalista, como el Palacio de Justicia del Condado de Sacramento, y también se pueden ver en pantalla el exterior del hotel Kimpton Sawyer y el centro comercial Capitol Mall, las vías del tren y el supermercado Elliott's Natural Foods en la avenida El Camino.

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Eureka, California

open image in gallery Eureka es una ciudad costera situada en la bahía de Humboldt (Getty Images/iStockphoto)

Eureka, una ciudad costera del norte de California, sirvió como escenario para la ciudad ficticia de Baktan Cross en Una batalla tras otra. El elenco y el equipo de producción filmaron en Murphy's Market y en la escuela secundaria de Eureka para recrear la ciudad aislada donde viven Bob y Willa.

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Borrego Springs y Ocotillo Wells

open image in gallery Borrego Springs es una localidad situada en el desierto y rodeada por el parque estatal del desierto de Anza-Borrego (Getty Images)

La persecución automovilística culminante de Una batalla tras otra se filmó en el desierto remoto del sur de California, uniendo autopistas y caminos rurales entre Borrego Springs, Ocotillo Wells y el “Texas Dip”, un descenso espectacular en la ruta de Borrego Springs en el parque estatal del desierto de Anza-Borrego, justo al sur de la ruta estatal 78.

El Paso, Texas

open image in gallery El Paso, la “ciudad del Sol”, limita directamente con México (Getty Images)

El centro de El Paso, Texas, fue el escenario caótico del viaje de Bob a Baktan Cross. Desde el barrio de Sunset Heights hasta los callejones de El Paso y los escaparates de las tiendas, los personajes se abren paso entre los disturbios en esta ciudad fronteriza.

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Traducción de Olivia Gorsin