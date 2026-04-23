Fans comparan tráiler de ‘Clayface’ con cine de terror y alaban el “turbador” retrato del villano de Batman

Uno de los villanos más infravalorados de Batman tendrá su propia película, y los fans están enloqueciendo con el aterrador tráiler.

El miércoles, DC Studios publicó imágenes de su próximo thriller de terror, Clayface , que marca la primera incursión del Universo DC en el género de terror. La película está basada en la historia del cómic de Matt Hagen, un actor con dificultades que se somete a una arriesgada cirugía tras ser mutilado en un ataque, transformándose en un mutante con forma cambiante hecho de arcilla.

Los fans quedaron a la vez horrorizados e hipnotizados por el primer tráiler, que anticipaba un terror corporal escalofriante, música inquietante y una imagen de primer plano de pesadilla del personaje principal, interpretado por Tom Rhys Harries, acostado en una cama de hospital con el rostro ensangrentado y vendado, con la leyenda: “Mira al miedo a la cara”. Un fragmento mostraba la sombra del personaje transformando su brazo en una maza gigante con pinchos, mientras que otro clip revelaba a Hagen acostado en una bañera mientras su rostro se derretía.

“Clayface luce absolutamente increíble”, escribió un fan de DC en X, y añadió: “Una versión realmente turbadora de uno de los villanos más geniales de Batman. Me encanta cómo la transformación de su piel se ve tan espeluznante y dolorosa. Esto es precisamente lo que esperaba de este nuevo universo DC”.

Otro coincidió: “¡Ya me encanta! Me encanta lo diferente que se siente el tono en comparación con otros proyectos del DCU que hemos visto hasta ahora, ya que realmente se siente como una película de terror con un tono oscuro y serio solo con Clayface, ya que tiene el potencial de ser el equivalente de DC a La sustancia”.

DC Studios presenta las primeras imágenes de ‘Clayface’ en una nueva película de terror sobre el villano de Batman ( DC Studios )

Alguien escribió en los comentarios del tráiler en YouTube: “La primera toma, en la que te mira fijamente con un solo ojo inyectado en sangre, resulta inmediatamente inquietante”.

El estudio contrató a algunas leyendas del terror para el proyecto. Fue dirigida por James Watkins, responsable de películas como No hables con extraños y La Dama de Negro, y coescrita por Mike Flanagan —conocido por Doctor Sueño y La Maldición de Hill House—, y Hossein Amini. La película está coprotagonizada por los actores Harries, Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik y Eddie Marsan.

El codirector de DC Studios, James Gunn, había declarado anteriormente que no había planes para una película sobre Clayface, pero cambió de opinión después de que Flanagan y Amini presentaran “uno de los mejores guiones que [habían] leído”, según The Hollywood Reporter. Gunn produjo la película junto con su codirector Peter Safran, director de The Batman, Matt Reeves, y Lynn Harris.

El estreno de Clayface en cines está programado para el 23 de octubre.

Traducción de Sara Pignatiello